Musetti e Sonego, che show a Parigi! 

Due azzurri si esaltano al Roland Garros. Lorenzo Sonego spedisce a casa Andrey Rublev, numero 7 del mondo e del torneo, e firma l’impresa del giorno .

Sulla terra parigina si esalta il carattere del torinese, 48 del mondo, che si impone in rimonta do po cinque set (5-7, 0-6, 6-3, 7-6, 6-3) ed entra negli ottavi del secondo slam stagionale. Adesso si troverà di fronte un altro russo, Karen Khachanov, n. 11, che ha superato Thanasi Kokkinakis in 4 set.

Splendida anche l’autorevolezza con cui Lorenzo Musetti (17) manda a casa il britannico Cameron Norrie (14): 6-1, 6-2, 6-4, con una leggera sofferenza del carrarese nel 3° set . Delusione per la sconfitta (anche questa in cinque set) di Fabio Fognini che poteva senz’altro giocare le proprie carte contro l’austriaco Sebastian Ofner. Il ligure ha perso 7-5, 3-6, 7-5, 1-6, 6-4.

Serie B

Quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta per le sei squadre sarde nel campionato nazionale di Serie B a squadre. Nella B1 maschile, il Tc Cagliari capitalizza il turno casalingo: neanche un set concesso al Ct Lanciano. Vittoria oltre Tirreno per la Torres Tennis, 4-2 sui campi del Jc Next Gen di Marina di Massa, dopo aver chiuso i singolari in vantaggio 3-1. Buon pareggio per il Tc Alghero, che con il 3-3 in casa del Tc Palermo 2 (dopo il doppio svantaggio nei primi singolari) resta in vetta al girone 1. Sconfitta 5-1 per il Tc Terranova in Puglia, contro il Ct Maglie. Doppia vittoria sarda in B2, con il Tc Porto Torres maschile che non lascia scampo al Tc Viterbo e la Torres femminile che cala il poker sul Ct Rovereto concedendo 13 giochi in 4 match.