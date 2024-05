Musetti e Darderi, l’Italia c’è 

Due italiani nelle semifinali del Sardegna Open. Continua la lunga luna di miele tra il Tc Cagliari (e la Sardegna tutta) e il tennis azzurro, con Lorenzo Musetti e Luciano Darderi che si presentano al penultimo atto dell'Atp 175 Challenger con un obiettivo: una finale tutta tricolore. Musetti ha rimontato 1-6, 6-1, 6-2 Nuno Borges, mentre Federico Coria si è ritirato sotto 6-1, 3-4 per un problema muscolare alla coscia destra contro Darderi. Oggi, non prima delle 15, il carrarino affronterà Daniel Elahi Galan (alla sua seconda semifinale consecutiva qui), che ha approfittato del forfait per infortunio al polso destro di Marton Fucsovic. A seguire, l'italiano di Villa Gesell troverà Mariano Navone, che ha dovuto lottare quasi tre ore per avere la meglio su Emilio Nava 4-6, 6-1, 7-6(4), risalendo dall'1-4 nel set decisivo.

Musetti, che fatica

C'è tutto e il suo contrario nel match che Musetti ha vinto contro Borges in quella che era annunciata come la vendetta sportiva della sconfitta subita il mese scorso nell'Atp 250 dell'Estoril. Nei primi 40', il lusitano che si è portato al servizio sul 6-1, 1-0 contro un carrarino completamente fuori dal campo; nella successiva ora e mezza, un azzurro splendente ha infilato dieci giochi di fila per poi chiudere vittorioso. «Non è stato un ottimo inizio. Sapevo bene cosa fare, ma oggi era difficile giocare, perché il vento condizionava molto. Ero un po' fuori dal campo, troppo nervoso, avevo troppa fretta. Lui faceva il suo, è un buon giocatore, molto solido», spiega l'italiano, «sicuramente la reazione c'è stata e questa è la cosa che mi fa più piacere e che mi fa ben sperare per le prossime partite». Oggi il toscano trova Galan, incontrato e battuto solo una volta (quarti Atp Napoli 2022: 6-3, 6-0): «È stata una partita molto ben giocata da parte mia, con un risultato abbastanza netto, però ero in uno stato di forma e convinzione tennistica che porta ad esprimersi ancora meglio. Ora non possiamo dire che questo è il mio miglior periodo tennistico, ma l'importante è vincere. Ci incontriamo su una superficie diversa. Gioca un rovescio abbastanza da velocista, non è il classico bombardiere che ti fa male, ma ha esperienza, si muove molto bene. Insomma, è un giocatore da battere. Spero di fare del mio meglio e di prendermi la prima finale della stagione», e per questo «necessito della forza e dell'entusiasmo del pubblico cagliaritano».

Darderi, che garra

Darderi ha dimostrato la solita solidità e grinta, che ne fanno un osso duro per chiunque nel circuito. E ieri ha avuto ragione di un Coria che si era dimostrato perfettamente a suo agio sul rosso cagliaritano, trovando due scalpi importanti (Fognini e Tiafoe). Nel primo set, troppo Darderi per Coria, che si è trovato a inseguire per tutto il match innervosendosi a più riprese (anche con un gabbiano, presenza fissa qui a Monte Urpinu). Nel secondo, avanti 4-3, Coria ha alzato bandiera bianca per un problema muscolare. Le semifinali: gli scontri diretti tra Darderi e Navone, tutti sulla terra battuta, dicono 2-2: due match nei Challenger nel 2023 (a Buenos Aires Navone batte Darderi in semi e Coria in finale, a Lima Darderi si aggiudica la finale) e due volte quest'anno al primo turno di Atp 250 (l'italiano vince a Buenos Aires, l'argentino a Bucarest).

Il programma

Oggi si gioca solo sul Centrale. Alle 12, le semifinali di doppio Alexander Erler/Lucas Miedler-N.Sriram Balaji/Andre Begemann e Constantin Frantzen/Hendrik Jebens-Boris Arias/Federico Zeballos. Non prima delle 15, via alle semifinali del singolare. A Monte Urpinu tribune sold out, un successo organizzativo senza precedenti da queste parti.



