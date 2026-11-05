Musetti e Berrettini salutano l’Atp di Parigi  

L'ItalTennis saluta l'Atp1000 di Parigi. Lorenzo Musetti lotta fino alla fine, ma viene eliminato 7-5, 3-6, 6-4 in 2h38' dal francese Luca Van Assche. Nel primo set, il break decisivo per il francese arriva nel dodicesimo gioco, chiuso alla terza palla utile. Nel secondo, il carrarino si rifà subito, strappando il servizio al suo avversario nel terzo e nel nono gioco. Equilibrio nel set decisivo, con le prime palle break che arrivano sul 4-3 Musetti, con l'azzurro che si issa sul 15-40, ma non concretizza. Nel game successivo, si trova lui a fronteggiare il 15-40, letale per il match.
Van Assche, autentico cittadino del mondo (francese nato in Belgio, patria del padre, con madre bergamasca), è noto agli appassionati sardi per aver disputato la finale dell'Olbia Challenger 2025.
Berrettini ko
La giornata del tennis italiano era iniziata male, con il forfait di Matteo Berrettini che, a poche ore dal match contro Carlos Alcaraz, ha alzato bandiera bianca per un problema al gomito destro, già accusato durante il match precedente, lasciando strada allo spagnolo, numero 2 del seeding.
Stefanini ok
Lucrezia Stefanini vola ai quarti di finale del Wta250 di Chennai. Sul cemento indiano, la tennista toscana ha regolato 6-2, 6-3 in 92' l'elvetica Simona Waltert e tornerà sul Centrale oggi, come quarto match dalle 10.30, contro la russa Anastasia Zakharova, testa di serie numero 7.
RIPRODUZIONE RISERVATA