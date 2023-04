Musetti detronizza Djokovic 

Montecarlo. Lorenzo Musetti compie una vera e propria impresa a Montecarlo battendo, in rimonta, il numero 1 al mondo Novak Djokovic (4-6, 7-5, 6-4) e conquistando i quarti di finale dove, oggi, affronterà Jannik Sinner in un derby azzurro con vista sulla semifinale del terzo Masters 1000 stagionale. Quella del toscano contro Djokovic è una vera e propria maratona, durata circa tre ore con tanto di interruzione per la pioggia a metà del terzo set. Musetti diventa così il quarto italiano capace di battere il serbo, impresa già riuscita a Volandri, Cecchinato e Sonego. L'azzurro è stato bravo a cambiare gioco e atteggiamento da metà del secondo set, quando sotto 2-4, ha cominciato a variare e dominare gli scambi, complice anche un Nole fasciato (gomito e coscia) e falloso (46 errori gratuiti). Lo stop per pioggia ha dato ulteriore carica a Musetti che ha portato a termine l'impresa. «Vittoria incredibile, faccio fatica a contenere le lacrime», ha detto a caldo il toscano. La sfida con Sinner regalerà all'Italia un sicuro semifinalista: «Sarà divertente, non voglio pensarci troppo. Bisognerà riposarsi prima di sfidare un amico», ha concluso.

La giornata monegasca si era aperta con l'ottavo tra l'altoatesino e Hubert Hurkacz: a un punto dalla sconfitta, sull'orlo del baratro, dopo una partita fin lì tutt'altro che brillante, Jannik Sinner ribalta la scena. Salva un match point, rimonta e vince 3-6, 7-6, 6-1. «È stata una partita molto dura, non è stato facile entrare in ritmo», ha detto.

È invece costretto al ritiro prima ancora di scendere in campo nel suo ottavo contro il danese Holger Rune, Matteo Berrettini. Un nuovo infortunio (“uno strappo di grado 2 nel muscolo obliquo interno”) costringe il romano alla resa. Un anno nero.

RIPRODUZIONE RISERVATA