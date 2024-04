Musetti da Madrid a Cagliari 

Fuga da Alcaraz? No, semmai un viaggio verso il numero 1. Lorenzo Musetti ieri a Madrid ha perso nei 32esimi del Masters 1000 sulla terra rossa contro Thiego Seyboth Wild (doppio 6-4) e potrà continuare a prepararsi per Roma partecipando al Challenger 175 di Cagliari. E mentre il brasiliano sfiderà lo spagnolo numero 3 del mondo, l’azzurro potrà studiare i campi di Monte Urpinu, dove dovrebbe presentarsi come prima testa di serie. Ieri a Madrid Ugo Humbert, campione uscente del Sardegna Open e numero 14 del mondo, ha battuto l’olandese Botic Van de Zandschulp e avanza ai sedicesimi, rendendo più che problematico il suo ritorno nell’Isola.

Gli altri italiani

Oltre a Musetti, dovrebbe sbarcare a Cagliari Luciano Darderi, superato ieri da Taylor Fritz (numero 13 Atp) per 7-6(1), 6-4. Gli altri tre azzurri top iscritti e ancora in corsa a Madrid scendono in campo oggi, nessuno da favorito: Flavio Cobolli sfida il cileno Jarry; Matteo Arnaldi deve scalare la montagna Daniil Medvedev e Lorenzo Sonego ha il derby con il numero 2 del mondo, Jannik Sinner. Luca Nardi, invece, ha rinunciato. Spera di entrare nel main draw Fabio Fognini, si attendono conferme da Matteo Berrettini per un’eventuale wild card.

Le sfide di ieri

Carlos Alcaraz ha allontanato le voci sul cattivo stato di forma e superato agevolmente il kazako Alexander Shevchenko con un netto 6-2, 6-1. Successi per Denis Shapovalov (7-6, 6-3 a Etcheverry), che era iscritto a Cagliari, Andrey Rublev ()6-1, 6-4 a Bagnis) e Hubert Hurkacz (6-1, 7-5 su Draper).

Oggi nuovo test per Rafa Nadal che cercherà di fare un passo avanti nel recupero della forma migliore e avrà l'occasione delle rivincita con l'australiano Alex de Minaur, che lo ha appena eliminato a Barcellona.

Il tabellone femminile

In campo femminile, Jasmine Paolini, n.13 del ranking, ha superato in due set (6-0, 6-1) la diciottenne Victoria Jimenez Kasintseva di Andorra, ex n.1 del mondo a livello Junior quando aveva appena 14 anni. La 28enne di Castelnuovo di Garfagnana va al terzo turno, dove troverà la francese Caroline Garcia, n.24 del ranking. La 30enne transalpina è avanti per 5-1 nel bilancio dei confronti diretti con l'azzurra. Esce al secondo turno, invece, Lucia Bronzetti (n.46), al rientro nel tour dopo quasi un mese di pausa. Ha ceduto in due set 6-4, 6-3 alla kazaka Elena Rybakina, n.4 del ranking e la tennista più vincente di questo 2024, reduce dal terzo titolo stagionale (l'ottavo in carriera) conquistato a Stoccarda.

