Musetti, cinque anni dopo 

Montecarlo. Sei anni dopo Fabio Fognini (che lo vinse nel 2019) e 48 dopo Corrado Barazzutti (sconfitto da Bjorn Borg) c’è di nuovo un italiano in finale al Masters 1000 di Montecarlo. L’impresa l’ha firmata Lorenzo Musetti si è qualificato per la finale dove oggi alle 12 sfiderà Carlos Alcaraz. In semifinale il carrarino ha battuto in tre set l'australiano Alex De Minaur 1-6 6-4 7-6: è la terza volta in questo torneo (la prima con Lehecka, la seconda con Tsitsipas) che Musetti cede il primo set 6-1 e poi riesce a imporsi, segno di un carattere pari alla qualità dei colpi.

La scalata

Oggi lo attende un avversario formidabile, Carlos Alcaraz, che in caso di vittoria scavalcherebbe al numero 2 del ranking Sascha Zverev e che ieri però ha dovuto lottare per battere in due set nel derby spagnolo Alejandro Davidovich Fokina per 7-6(2), 6-4. Intanto Musetti è già sicuro di aver raggiunto la più alta posizione di sempre in classifica, il numero 11, scalandone ben cinque. In caso di successo salirebbe addirittura nella top 10 (9°) e sarebbe il secondo italiano mdopo Sinner (1°) che intanto oggi può riprendere gli allenamenti sui campi assieme ad altri tesserati.

Le impressioni

«Mi sembra di ripetere ogni giorno la stessa partita. A parte il match contro Berrettini, ho sempre fatto fatica a trovare il giusto ritmo all'inizio, però De Minaur ha giocato molto bene», ha detto Musetti al termine del match. «Con queste condizioni non era facile», ha aggiunto, «il campo era molto lento con la pioggia, era complicato superare il muro di Alex. Alla fine ho avuto pazienza e questa è stata la chiave».

