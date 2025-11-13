Musetti ci prova ma Alcaraz torna n. 1 

TORINO. Carlos Alcaraz fa doppietta: batte Lorenzo Musetti conquistando le semifinali alle Atp Finals di Torino e ottiene la certezza di chiudere il 2025 da numero 1 del mondo. Lo spagnolo ha mostrato di che pasta è fatto alla Inalpi Arena, giocando un match solido e condito da palle corte millimetriche e attacchi al fulmicotone. Punteggio finale 6-4 6-1. Musetti, stanchissimo, ha provato ad arginare l'avversario, ed è pure partito bene. Nel primo set ha sfruttato la giornata di grazia al servizio (che in alcuni casi ha sfiorato i 220 chilometri) per tenere a bada il fuoriclasse di Murcia. Almeno fino al 5-4. Poi un passaggio a vuoto, Alcaraz ne ha approfittato per chiudere il set: 6-4 in 45 minuti. La Inalpi Arena ha provato a scuotere l'azzurro, ma le gambe non giravano più. Nel quarto game il break, “Muso” ha terminato la benzina, la partita è finita. Carlos ha festeggiato la vittoria con l'hashtag #1 sulla telecamera a bordo campo. Mentre Lorenzo ha ufficializzato ciò che si temeva: «Vista la mia condizione fisica e la mia situazione famigliare (la compagna sta per avere il secondo figlio, ndr ), d'accordo con il capitano Filippo Volandri, ho deciso che non parteciperò alle finali della Coppa Davis a Bologna».

Oggi in campo

Si inizia a delineare il tabellone delle semifinali: Jannik Sinner sfiderà Alex De Minaur (che ha sconfitto Taylor Fritz). Per lui c'è ancora un ultimo, ininfluente appuntamento: la partita con lo statunitense Ben Shelton, già eliminato si giocherà alle 14. L'azzurro non vuole perdere il feeling con la vittoria né deludere i tifosi. L’entusiasmo per il campione della val Pusteria è alle stelle. L'allenamento in tarda mattina nel foyer dell'Inalpi Arena è stato una bolgia: una massa di tifosi si è accalcata a bordo campo per ammirare da vicino l'idolo di casa. Lui non ha fatto una piega e ha continuato a 'picchiare' sulle palline come un fabbro. Dall'altra parte della rete, in veste di sparring partner, il giovane palermitano Gabriele Piraino. Quasi due ore di scambi intensi per provare le diagonali, il servizio, le volée, le smorzate. Con un occhio sul maxischermo per vedere come andava il doppio di Andrea Vavassori e Simone Bolelli. Finito l'allenamento Jannik si è concesso ai tifosi, firmando autografi un po' ovunque e facendo selfie.

Il doppio sogna

L'Italia del tennis vive il suo momento d'oro. Per la prima volta anche gli azzurri del doppio saranno in semifinale: pur perdendo al terzo set l'ultima partita contro i detentori del titolo (già eliminati), i tedeschi Tim Puetz e Kevin Krawietz, passano il turno come primi e sabato si giocheranno l'accesso alla finale. Il punteggio finale è stato 7-6 (5), 4-6, 13-11. «Chiunque incontreremo sarà una partita dura», hanno detto nel post-partita, «però conosciamo tutte le coppie molto bene, le abbiamo già affrontate tutte e studiate riguardando la partite. Siamo molto soddisfatti di queste tre partite, rimane un po' di rammarico per oggi, ma è stata una questione di centimetri, accade nel doppio, ci sono partite che vanno bene e altre no, ma non dipende sempre da te, c'è anche il merito degli avversari». Sul fronte del singolare è tornato il sereno in casa di Alex De Minaur, dopo la bruciante sconfitta contro Musetti di martedì scorso. L'australiano ha eliminato a sorpresa Fritz, finalista del 2024, in due set: 7-6 (3), 6-3. Per lui si tratta della prima vittoria in due partecipazioni alle Atp Finals.

RIPRODUZIONE RISERVATA