Musetti cerca punti per Torino Caldo, si cambia? 

Shanghai. Contro uno dei rivali diretti per le Atp Finals, il canadese Felix Auger Aliassime, Lorenzo Musetti si gioca una parte delle possibilità di arrivare a Torino nel match previsto oggi alle 12.30 e valido per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai. Ieri sono stati definiti i primi quarti, Holger Rune- e Zizou Bergs-Novak-Djokovic. Il danese ha sconfitto Giovanni Mpetshi Perricard (6-4, 6-7, 6-3) e sfiderà Valentin Vacherot (4-6, 7-6, 6-4 a Tallon Griekspoor). Bergs ha raggiunto il suo primo quarto di finale in un “1000” superando il canadese Gabriel Diallo (3-6, 7-5, 7-6) mentre Nole ha battuto Jaume Munar (6-3, 5-7, 6-2).

La “heat rule”

Jannik Sinner è stato l'ultimo. Prima era toccato a Tomas Machac, e prima ancora a Taylor Fritz. E ancora: Casper Ruud, David Goffin, Terrence Atmane, Hamad Medjedovic, Wu Yibing. Sono i nomi dei giocatori costretti al ritiro nel torneo cinese. «Condizioni improbe», le hanno descritte i diretti interessati. Oltre 30° di temperatura con picchi d'umidità del 90%. Conati di vomito, disidratazione, crampi: le diagnosi, nei primi turni, hanno avuto più risalto delle statistiche. E ora l'Atp sta pensando a una soluzione per evitare - come suggerito da Holger Rune - «che un giocatore muoia in campo».

All'esame, come rilancia Supertennis, ci sarebbe una nuova regola, la “heat rule”, innovazione di cui già si era iniziato a parlare lo scorso agosto quando a Cincinnati il francese Arthur Rinderknech collassò in campo lasciando strada al suo rivale di giornata, il canadese Felix Auger-Aliassime. In caso di condizioni climatiche avverse un supervisore dell'Atp presente sul campo potrà provvedere alla sospensione del gioco in accordo con un team di medici coadiuvati dalle autorità locali. «Al tempo stesso», dice l'Atp, «il Medical Services sta già lavorando per trovare e sviluppare nuove soluzioni in caso di caldo estremo tali da aiutare i giocatori durante i match». Sia i Grandi Slam, sia la Wta sarebbero già formalmente all'opera per la creazione di una nuova regola che garantisca pause di gioco più lunghe se non la sospensione del gioco. L'Atp ha ribadito come la salute dei giocatori sia «una priorità» e per questo sta valutando le criticità l'introduzione di una nuova regola.

RIPRODUZIONE RISERVATA