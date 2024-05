Musetti c’è, Tiafoe a casa   

La testa di serie numero 1 a casa. Emozioni e pioggia nel giovedì del Sardegna Open, l'Atp 175 Challenger sui campi del Tc Cagliari, con gli ottavi di finale in scena. Musetti avanza, Sonego e soprattutto Tiafoe sono fuori.

La giornata

Luciano Darderi passa agevolmente il turno regolando 6-3, 6-0 Camilo Ugo Carabelli. Sfida disputata in due tempi, vista la pioggia che manda tutti negli spogliatoi alla fine del primo set. Poi, un monologo azzurro. «Dopo la pausa, sono stato bravo a tenere nei primi due game del secondo set», spiega Darderi. Per le pause per pioggia, la sua ricetta: «Cerco di stare in movimento, mi concentro negli spogliatoi, in palestra. Per fortuna ci sono riuscito». Oggi per lui c'è Federico Coria, che ha sorpreso 6-1, 7-5 all'esordio Frances Tiafoe. Sprazzi di luce dello statunitense nel secondo set, quando è risalito dallo 0-3 al 3-3 e quando ha fatto il break sul 4-5. Ma sono durati poco per "matare" l'argentino. Per il secondo anno, la testa di serie numero 1 cade al primo impegno.

Musetti a sprazzi

Bis azzurro grazie a Lorenzo Musetti, che esordisce con un match non semplice e vinto con due tiebreak (entrambi 7-4) contro Juan Manuel Cerundolo. Sfida con continui ribaltamenti, smentendo le buone sensazioni che in alcuni passaggi il numero 2 del seeding ha fatto provare al caloroso pubblico cagliaritano. Nel primo set, avanti 4-2, Musetti si fa recuperare dal portacolori del Tc Cagliari e si va al tiebreak. Qui, l'azzurro va avanti 4-1, resiste e chiude alla seconda palla utile. Nel secondo, sul 5-1, qualcosa si inceppa, il mancino argentino recupera e si va ancora al tiebreak, ancora favorevole all'azzurro. «Oggi non è stato facile, le condizioni lente lo favorivano», spiega il carrarino, «la chiave della partita è stata aver tenuto i nervi saldi, abbiamo giocato metà set mentre piovigginava. Ci siamo fermati più volte. Siamo rientrati a freddo per il tiebreak e non è facile». La sua mente va verso le tribune: «A Cagliari ho bei ricordi. Qui la gente è molto ospitale e mi ha sempre trattato con rispetto, è bello ricevere questo supporto e vedere un bel movimento non solo di giocatori, ma anche di tifosi, di gente che si appassiona al tennis». Una vittoria «che fa bene al morale e al mio tennis». Oggi c’è Nuno Borges, che elimina 6-3, 6-7(3), 6-3 Yoshihito Nishioka e che Lorenzo conosce bene: «Abbiamo giocato poco tempo fa all'Estoril e non è stata una bella prestazione da parte mia. Qui le condizioni sono diverse e spero che il pubblico possa influire. Spero di prendermi qui la mia rivincita».

Sonego saluta

Il tris svanisce al tramonto. Lorenzo Sonego saluta Cagliari sconfitto 7-6(4), 6-4 da Emilio Nava. Il torinese sta in campo oltre due ore, ma non riesce a venire a capo di una partita subito in salita. Partenza prepotente di Nava, che vince i primi tre game, Sonego recupera, ma perde il tiebreak. Nel secondo, Sonego prova a copiare il suo avversario, ma sul 2-0 si imballa e lascia strada allo statunitense, che oggi gioca contro l'argentino Mariano Navone, vincente 6-0, 4-6, 6-3 su Shintaro Mochizuki. Il quarto che apre il programma di oggi (alle 12) vede confrontarsi l'ungherese Marton Fucsovic e il colombiano Daniel Elahi Galan.



