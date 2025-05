Musetti c’è, oggi Sinner 

Parigi. In attesa di Jannik Sinner (esordio sul Philippe Chatrier stasera non prima delle 20.15 contro il francese Arthur Rinderknech, 75 Atp), il primo squillo azzurro a Parigi è di Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini. Entrambi inseriti tra i favoriti, forti, lui di tre semifinali consecutive sulla terra rossa (Montecarlo-Madrid-Roma), lei della vittoria in singolare e doppio a Roma (finalista lo scorso anno a Parigi), superano lo scoglio del primo turno. Certo, le sfide d’apertura di Musetti contro il tedesco Hanfmann, numero 142 del mondo uscito dalle qualificazioni, e quella della Paolini con la cinese Yuan, numero 62 Wta, potevano al massimo presentare complicazioni soprattutto dal punto di vista psicologico per la pressione delle aspettative. Alla fine nemmeno quello: almeno per Musetti che vince comodamente in tre set (7-5, 6-2, 6-0), più complicata invece la vittoria della Paolini che la spunta solo al terzo set (6-1, 4-6, 6-3). Vittoria anche per Matteo Gigante (167 Atp) che festeggia il primo successo in uno Slam (6-4, 6-2, 6-0 il libanese Benjamin Hassan). Escono di scena Luca Nardi (numero 95) che non riesce a vincere la sua prima partita in carriera al Roland Garros (6-2, 6-3, 7-6 contro l’ungherese Fabian Marozsan, numero 56), Lorenzo Sonego (6-4, 4-6, 3-6, 6-2, 6-3 contro Ben Shelton) e Lucrezia Stefanini (che arrivava dalle qualificazioni) sconfitta in due set dalla svizzera Jil Teichman col punteggio di 6-4, 6-4.

In campo oggi

Sinner e il campione in carica Carlos Alcaraz giocheranno il match di apertura oggi: l’azzurro nel serale contro il francese che lo aveva sconfitto nel 2021, lo spagnolo (alle 11) contro Giulio Zeppieri, che ha superato le qualificazioni. Gli altri italiani oggi in campo: Luciano Darderi, contro l’americano Korda, Lucia Bronzetti contro la russa Alexandrova ed Elisabetta Cocciaretto contro l’americana Townsend.

L’omaggio a Rafa

Ieri il Roland Garros ha omaggiato il campione che più di tutti ha vinto sulla terra parigina, Rafa Nadal: una cerimonia che ha messo a dura prova le lacrime dello spagnolo che ha lasciato la sua impronta su una placca, accanto alla sagoma della Coppa dei Moschettieri e il numero 14 (i titoli vinti da Nadal a Parigi). Sul campo a celebrare lo spagnolo anche i suoi grandi rivali e amici, Djokovic, Federer e Murray. «Nulla sarebbe stato così emozionante senza queste rivalità che ci hanno spinto a migliorarci ogni giorno», ha detto il maiorchino. «Siamo stati rivali per tanto tempo, ma fra noi non è mai mancato il rispetto. Significa molto che siate tutti qui». “Mercì Rafa”. E standing ovation.

RIPRODUZIONE RISERVATA