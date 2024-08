Musetti batte Zverev e può sfidare Djokovic 

PARIGI. Resta viva la speranza di due medaglie al Roland Garros. Nel singolare maschile, Lorenzo Musetti ha battuto con un doppio 7-5 il favorito tedesco Alexander Zverev e vola in semifinale. Ci troverà l’ex numero 1 del mondo, Novak Djokovic. Il serbo ha eliminato il greco Stefanos Tsitsipas in due set (6-3 7-6). «In questo momento sento di poter battere chiunque», le parole del carrarino. «Speriamo davvero di poter riscrivere la storia, anche se in parte lo abbiamo già fatto, ma arrivati a questo punto non voglio e non posso accontentarmi». Un italiano non arrivava in semifiale dal 1924. L’altra sfida vedrà opposti Alcaraz e Auger-Aliassime.

Anche Sara Errani e Jasmine Paolini, nel doppio femminile, sono in semifinale. La coppa italiana (teste di serie n. 3) ha sconfitto le britanniche Katie Boulter e Heather Watson per 6-3 6-1. Nella semifinale le azzurre se le vedranno con la coppia della Repubblica Ceca formata da Karolina Muchova e Linda Noskova.

