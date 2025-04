Musetti avanza, Berrettini saluta 

È durato un’ora e mezza il superderby azzurro tra Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini, match molto atteso ma senza storia, o quasi. Musetti, numero 16 del mondo, si è imposto con un netto 6-3 6-3, dando l’impressione di aver mostrato al grande e passionale pubblico la sua migliore versione della stagione. Musetti ha letto molto bene la sfida, ma senza mai strafare: i suoi colpi, le sue variazioni, disturbando con parabole alte il rovescio dell’amico e rivale romano. Ma anche spettacolari smorzate, che hanno mandato in confusione Berrettini, spezzando spesso il ritmo. Tatticamente, è stato un successo anche del suo coach Simone Tartarini.

Dall’altra parte, una giornata da dimenticare. Un Berrettini irriconoscibile, frenato – anche se poi non lo ammetterà – da un problema piede destro. Nel finale, c’è stato anche l’intervento del fisioterapista per una fasciatura che non è servita se non a prolungare la sfida fino al secondo 6-3.

Il dopo match

«Una partita molto stressante e non solo perché è sempre difficile giocare un derby, contro un amico, un compagno di squadra. E c'era anche tanta emozione, a giocare davanti alla mia famiglia e con tanti italiani sulle tribune, con un tifo che era 50 e 50». Così Lorenzo Musetti dopo la vittoria che lo porta ai quarti del Masters 1000 di Monte Carlo. «Mentalmente è stato un match impegnativo, anche perché sapevo di non poter lasciare nulla a Matteo, che ti può recuperare in qualsiasi momento, devo restare concentrato e speriamo di continuare così». Per Musetti oggi il quarto match della giornata contro il greco Tsitsipas, numero 8 Atp.

Berrettini, dopo aver giocato il miglior match della sua carriera contro Zverev, sottolinea: «Ero lento di testa e poco acceso. Mi sarebbe piaciuto riuscire a cambiare l’inerzia del match, si vede che non ho preparato bene la partita e non mi è salita la giusta adrenalina. Ma c’è anche il fatto che l’avversario è stato molto bravo e solido».

Gli altri

Bellissimi gli altri match, con successi sofferti. Lo spagnolo Davidovich Fokina ha superato al terzo set l’inglese Draper, oggi se la vedrà con l’australiano Popyrin (ore 11), che ha eliminato al terzo set il norvegese Ruud. A seguire, il francese Fils affronta lo spagnolo Alcaraz, che ha battuto facilmente il tedesco Altmaier. Terzo match quello con l’australiano De Minaur (che ha asfltatoil russo Medvedev) contro il bulgaro Dimitrov, a fatica in tre set sul cileno Tabilo.

