Musetti avanza a Chengdu Il re di Pula è Michalski 

Lorenzo Musetti raggiunge i quarti di finale nell'Atp250 di Chengdu. Il carrarino, accreditato della seconda testa di serie e 18 della classifica mondiale, ci ha messo 2 ore e 54' per avere la meglio sul qualificato australiano Philip Sekulic (325 Atp). Vinto il primo set 7-3 al tie-break, Musetti ha ceduto il secondo sempre al tie-break, 7-4. A quel punto, 6-0. Ora, il toscano se la dovrà vedere sul cemento cinese con il francese Arthur Rinderknech (67) per un posto in finale, traguardo che quest'anno l'italiano ha raggiunto in due occasioni, nell'Atp500 di Barcellona e nel 250 di Bastad.

Poker polacco

Daniel Michalski ci ha preso gusto: il davisman polacco vince per la quarta volta l'ITF sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula. Michalski, favorito della vigilia, si aggiudica il primo dei sei tornei Itf Combined organizzati dall’ASD Forte Village Sports Academy con il supporto dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna battendo 2-6, 6-4, 6-2 in finale Federico Arnaboldi, testa di serie numero 8. Match intensissimo e durato 2 ore e 59'. Questa mattina è in programma la finale femminile, anche stavolta con un'italiana in campo: la qualificata Federica Bilardo, che in semifinale ha eliminato 7-5, 2-6, 6-3 la testa di serie numero 1 del torneo, la spagnola Carlota Martinez Cirez. Contro di lei ci sarà la tedesca Hobgarski, numero 4 del seeding, che ha regolato 6-4, 6-1 Deborah Chiesa.



