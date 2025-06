Musetti aspetta Sinner 

Parigi. Sicurezza, eleganza e finalmente convinzione dei propri mezzi. Lorenzo Musetti incanta al Roland Garros, batte Frances Tiafoe in quattro set e raggiunge la semifinale del torneo parigino, la seconda in carriera in uno Slam. «Fino in fondo», aveva detto ad inizio torneo il tennista carrarino che nel giro di pochi mesi è riuscito a scalare la classifica Atp fino al settimo posto. Soprattutto ha superato quella malcelata diffidenza nei suoi confronti: grande talento ma campione fragile. Promessa del tennis azzurro da ragazzino, le normali difficoltà nei primi approcci da professionista, sebbene condita da qualche "fiammata" di classe rapidamente spentasi, poi l'oblio seppur costante nei top 20 perché "offuscato" involontariamente dall'exploit di Jannik Sinner; Musetti si sta prendendo la propria rivincita su tutto e tutti.

La partita

Al Philippe Chatrier l'italiano si è esaltato contro Tiafoe: lo statunitense è apparso impotente di fronte ai continui cambi di gioco di Musetti. La gara è terminata 6-2, 4-6, 7-5, 6-2 ma l'azzurro è sembrato sempre padrone del campo. Una sicurezza che denota un cambio di tenuta psicologica. Se ne sono accorti tutti: avversari e commentatori. «Cosa è cambiato negli ultimi 12 mesi?», gli viene chiesto nella consueta intervista a fine partita. «Lo scorso anno sono diventato papà», dice di getto il 23enne toscano strappando l'applauso dello stadio. «Credo che sia un po' il processo di crescita non solo in campo, ma ancora di più fuori dal campo», spiega. «Diventare papà mi ha reso più responsabile ed adesso credo di approcciare le cose in maniera più professionale. Anche nel tempo libero mi godo i momenti con la famiglia. E, anche se non sono qui fisicamente in questo momento, questa vittoria è anche per loro».

E il suo tennis è effettivamente più pulito, più sicuro e continuo. Gioca con scioltezza quel suo rovescio ad una mano, una rarità che fa innamorare i “puristi” del tennis e che ammicca allo stile di Roger Federer. «Sei molto elegante in campo», gli viene detto nell'intervista. «Siamo italiani, siamo eleganti», scherza anche se stavolta riceve qualche fischio dal pubblico parigino. «A parte gli scherzi. il rovescio a una mano che siamo rimasti in pochi a giocare è un colpo naturale e nessun allenatore l’ha mai voluto toccare».

Musetti ha ora un bilancio bilancio di 27 vittorie e 5 sconfitte sulla terra battuta da luglio dello scorso anno, tra questi anche il bronzo conquistato alle Olimpiadi di Parigi proprio sul “Philippe Chatrier”. È il quinto italiano nell’era Open con almeno due semifinali Slam all'attivo dopo Jannik Sinner (5), Adriano Panatta (3), Matteo Berrettini (3) e Corrado Barazzutti (2). In semifinale affronterà lo spagnolo Carlos Alcaraz, che ha sconfitto lo statunitense Tommy Paul in tre set (6-0, 6-1, 6-4).

Tocca a Jannik

Oggi nel pomeriggio (attorno alle 15) torna in campo Jannik Sinner contro il sorprendente Alexander Bublik: l’unico successo del russo di passaporto kazako nei 4 precedenti è nato dal ritiro dell’altatesino sull’erba di Halle nel 2023. In serata, la 14ª sfida tra il serbo Novak Djokovic e il tedesco Alexander “Sascha” Zverev.

Le donne

In campo femminile, sfida tra numero 1 in semifinale. Quella attuale, la bielorussa Aryna Sabalenka si è qualificata battendo per 7-6 6-3 la cinese Zheng Qinwen, n.7. La precedente, la polacca Iga Swiatek, quattro volte vincitrice dello Slam parigino (2020, 2022, 2023, 2024) ha battuto 6-1, 7-5 l'ucraina Elina Svitolina.

Avanzano nel doppio anche Sara Errani e Jasmine Paolini, che staccano il pass per le semifinali. Le azzurre hanno battuto in due set per 6-2 6-3 la coppia formata dalla russa Veronika Kudermetova e dalla belga Elise Mertens.

RIPRODUZIONE RISERVATA