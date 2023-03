Musetti, altra delusione 

A Indian Wells salta il derby azzurro al terzo turno fra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Il 21enne di Carrara (19 Atp) è stato sconfitto in due set dal francese Adrian Mannarino (68 Atp), con il punteggio di 6-4 6-4, in poco più di due ore di partita. Peccato, perché il match Sinner-Musetti sarebbe stato suggestivo. Invece nel “gioco” degli incroci a Sinner (che nell’altra “sfida” Italia-Francia ha superato Richard Gasquet e che in doppio con Sonego è stato sconfitto dagli americani Wolf e Giron) toccherà proprio Mannarino.

La partita

Non sono mancate le occasioni a Musetti, che è partito pure in vantaggio grazie al break del 2-0 messo a segno nel set iniziale. Subito dopo però è arrivato il controbreak: a fare la differenza per il francese è stato poi il settimo game, in cui è salito al comando fino al 6-4 finale. Nella seconda partita, Musetti ha ceduto di nuovo il servizio (2-1) e nonostante sia riuscito a ripristinare l’equilibrio sul 4-4, ha poi ceduto ancora per 6-4. Continua quindi il momento di crisi di Musetti, che da inizio anno è riuscito a superare il match dell’esordio soltanto in un’occasione, a Buenos Aires.

Le donne

Bene invece l’azzurra Martina Trevisan, numero 23 del circuito Wta: nel match di secondo turno sotto di un set (5-7) con l'americana Madison Brengle, la 29enne fiorentina ha reagito e vinto di prepotenza 6-1, 6-2 in due ore e 17 minuti. Al terzo turno Trevisan troverà la ceca Karolina Muchova, numero 76 del ranking ma top 20 nel 2021 (l'anno in cui ha conquistato la semifinale agli Australian Open e dei quarti a Wimbledon), reduce dal quarti nel Wta 1000 di Dubai. La 26enne di Olomuc ha vinto in due set netti l’unico precedente con l'azzurra disputato un mese fa a Doha.