Musetti ai quarti, oggi Paolini e Sinner-Medvedev 

Tre italiani ai quarti di finale. A Wimbledon Lorenzo Musetti ha completato l’opera iniziata da Jannik Sinner e Jasmine Paolini, portando l’Italia del tennis a un risultato eccezionale. Il 22enne carrarino ha sofferto per domare il ventenne francese Giovanni Mpetschi Perricard, 58 del mondo (44 da lunedì), dotato di un gran servizio: 4-6, 6-3, 6-3, 6-2 il punteggio che in poco più di due ore manda Musetti per la prima volta ai quarti di finale e lo riporta almeno al 19° posto mondiale. Certo, adesso l’asticella si fa davvero alta, perché domani lo attende l’americano Taylor Fritz (12 Atp), che ieri ha rimontato due set e battuto il tedesco “Sascha” Zverev, lanciato verso il numero 3 del ranking.

Riecco Jannik

Oggi alle 14.30 italiane il programma sul Centre Court sarà aperto dalla riedizione della finale di Melbourne: Jannik Sinner, numero 1 del mondo, contro Daniil Medvedev. L’altoatesino vincendo avrebbe quantomeno replicato il risultato di un anno fa ma il russo (ex numero 1 e adesso 5) è cliente difficile. Sinner ci ha perso sei volte di fila, prima di cominciare a batterlo. Oggi il bilancio è 6-5. Chi vince trova lo spagnolo Carlos Alcaraz (campione uscente) o l’altro americano Tommy Paul. Successo di Djokovic, che ha domato Rune in tre set (6-3, 6-4, 6-2) con una gara di sostanza e ha polemizzato col pubblico nel discorso post-match.

Jasmine per la storia

In semifinale nessuna italiana c’è mai arrivata. Nel match che segue Sinner-Medvedev, ci proverà Jasmine Paolini, già certa di salire alla sesta posizione mondiale. Diventerebbe quinta se riuscisse a battere l’americana Emma Navarro, 17 nell’attuale classifica (ma già sicura di guadagnare almeno tre posti), anche lei al miglior risultato in carriera sull’erba di Londra.

Doppio out

Intanto Paolini ha già avuto un dispiacere “americano”: in coppia con Sara Errani ha perso contro Gauff-Pagula per 6-2, 6-4 negli ottavi del doppio femminile.

