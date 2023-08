Museo Nivola sold out 

Il Nivola di Orani è un museo dinamico. In questo mese è già tutto sold out per il workshop in programma il 19 agosto insieme all’artista Isidro Ferrer che attualmente espone le sue opere negli spazi del museo dedicati alle mostre temporanee.

Durante il laboratorio, i partecipanti dovranno provare a de-territorializzare i libri, “abitandoli” e trasformandoli in oggetti diversi.

Ferrer, con questo progetto dal titolo “Il libro degli altri” (uguale a quello della mostra), condivide i processi creativi del suo lavoro proponendo un esercizio partecipativo di gruppo in cui la somma di voci, tracce e risorse genera una sorta di libreria personale.

Per coordinare tutto alla perfezione, i partecipanti faranno una preparazione qualche giorno prima in videoconferenza con l’artista.

Per il museo di Orani non finisce qui.

Infatti, il 25 agosto per i bambini e i ragazzi a partire dai 6 anni si svolgerà un laboratorio di pittura su tela con l’impiego di terre colorate naturali provenienti dalle campagne vicine.

Per il 27 agosto il team del museo propone un’altra iniziativa di richiamo, cioè il mercatino biologico ed equosolidale.

