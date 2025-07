Museo Nivola: proposte  di un’estate 

Il museo Nivola arricchisce la proposta estiva con laboratori, installazioni musicali e eventi culturali. Per tutto il mese, dalle 10.30 alle 19.30, si terrà l'installazione musicale interattiva "Sa suite" in cui i visitatori potranno scoprire l'installazione sonora per interagire attraverso il gioco, la fantasia e l'ascolto, con i suoni di Francesco Medda in arte Arrogalla e le illustrazioni di Carol Rollo. Il 12 si è tenuto invece il laboratorio di pittura "Guardare" dove i partecipanti, dedicandosi e ispirandosi all'osservazione della realtà e degli oggetti quotidiani, messa in atto da Nathalie Du Pasquier in una delle tre fasi pittoriche esposte nella mostra temporanea a lei dedicata, hanno realizzato la loro personale tela. Oggi alle 9.30 si terrà l'itinerario archeologico "Nel ventre della Grande Madre" in un viaggio dalle domus de janas ai nuraghi, con visita ad alcuni siti nel territorio di Orani e dintorni. Domenica 27, dalle 10.30 alle 13 appuntamento fisso al museo per il mercatino biologico a chilometro zero. (g. pit.)

