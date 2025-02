Museo Nivola, piantati gli ulivi di Selargius 

Piantare un albero è oggi il più grande gesto di rivoluzione. A dimostrarlo sono i cittadini di Orani che ieri mattina nel parco del museo Nivola hanno messo a dimora una ventina di alberelli di olivo, sradicati da un’area in cui è stato costruito un impianto di energie rinnovabili a Selargius. «Mettere a dimora delle piante caratteristiche della nostra area climatica significa tenere alta l’attenzione su un problema di profonda attualità e sul quale è necessario avviare delle riflessioni», dicono dall’amministrazione comunale guidata da Marco Ziranu. Per l’occasione sono state invitate delle classi della scuola secondaria di primo grado per sensibilizzare i giovanissimi al rispetto per l’ambiente.

Oggi, al museo Nivola, si terrà “M’illumino di meno”, la giornata di risparmio energetico e stili di vita sostenibili. Per questo le luci degli spazi espositivi saranno spente, le mostre saranno visitabili con le torce ricaricabili e l’ingresso sarà gratuito. (g. pit.)

