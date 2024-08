Museo Mab, esordio con numeri di successo 

Nei primi mesi d’esordio il Mab (Museo arte Bari Sardo) registra numeri di tutto rispetto. La platea ha fame di cultura. Nella cornice del Mab, venerdì sera, la presentazione del nuovo romanzo di Francesco Carofiglio, “La stagione è bella”, ha conquistato gli spettatori, arrivati alla spicciolata all’interno del Centro culturale d’arte di Bari Sardo. La sala esterna ha ospitato i racconti dell’autore e l’intervista curata da Caterina Ghisu e Nicoletta Zonchello. Il feeling che si è creato ha contribuito a creare un clima speciale, trasformando la presentazione del romanzo in una piacevole chiacchierata fra amici.

Il Mab è stato inaugurato a metà dello scorso giugno, nel segno dello scrittore peruviano Jorge Eielson, di cui ricorre il centenario dalla nascita, sepolto insieme al compagno, l’artista Michele Mulas, nella sua terra adottiva. Un museo voluto dall’amministrazione comunale che, insieme all’associazione culturale Eia Factory, vincitrice del bando per la gestione, ha dato vita a questo progetto che ha come obiettivo valorizzare l’arte contemporanea locale, l’incontro tra arte e artigianato e in particolare la Fiber Art. Situato in vico III Trento, nel centro storico del paese, l’antico edificio che ospita il Centro culturale è stato oggetto di un restauro concluso nel novembre 2023, e attraverso i vari appuntamenti si sta affermando come centro pulsante di creatività artistica nel solco della Fiber Art, di cui Eielson è stato un esponente a livello internazionale. (ro. se.)

