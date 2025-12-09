VaiOnline
Ex convento.
10 dicembre 2025 alle 00:26

Museo Lego, in quaranta giorni 8mila visite 

Il fenomeno Lego conquista i quartesi, piccoli e grandi. Perché gli amanti degli intramontabili mattoncini colorati non hanno età, come dimostra il successo di presenze registrate nel museo itinerante Lego ospitato per quaranta giorni nell’ex Convento dei Cappuccini, circa 8mila visitatori.

Il museo, nato da un’idea del famoso brickbuilder Maurizio Lampis, ha portato a Quartu tantissime opere: dai simboli delle grandi città europee alla riproposizione dell’Antico Egitto, dai monumenti più apprezzati e più caratteristici della nostra Sardegna alla grande City - realizzata in collaborazione con Cristiano Ardau -, che tra ferrovia, parco giochi e grattacieli, ha richiesto l’utilizzo di ben 350mila mattoncini. E poi ancora il busto del mito Gigi Riva, sardo d’adozione, e il ritratto di un’altra grande sportiva quale Alessia Orro.

Un'occasione anche per eleggere il Creator Lego numero 1 a Quartu, nell'ambito di una competizione che ha visto ‘scendere in campo’ tanti giovanissimi fenomeni e trionfare un concorrente locale: Lorenzo Ibba. In totale hanno visitato la mostra del Mattoncino circa 8mila persone, che alle firme hanno spesso accompagnato commenti entusiastici e dediche agli autori.

Tante anche le scuole che hanno voluto cogliere l’occasione: 19 classi sono infatti arrivate al Convento, per un totale di quasi 500 studenti, non solo quartesi ma anche provenienti da Monserrato e persino da Suelli. Arte da vedere, e anche da realizzare in prima persona: durante l’apertura della mostra sono stati infatti realizzati anche diversi laboratori nella biblioteca delle Minoranze linguistiche. (f. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

COMMENTI

