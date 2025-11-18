VaiOnline
Senorbì.
19 novembre 2025 alle 00:33

Museo, la visita diventa interattiva 

Immagini tridimensionali e la storia di ogni reperto a portata di telefonino 

Al Madn di Senorbì il patrimonio archeologico trova nuove forme di racconto. Nel museo archeologico Domu Nosta di via Scaledda, in pieno centro storico, è stato inaugurato il progetto “Arte” (acronimo di Augmented Reality for Territory Experience) che porta la realtà aumentata dentro il percorso museale, rivoluzionando il modo in cui i visitatori osservano e comprendono i reperti archeologici.

L’innovazione

Il suggestivo incontro tra storia antica e innovazione tecnologica è realtà nell’antica casa padronale nel cuore di Senorbì, dove i visitatori possono ora esplorare i piccoli gioielli del Museo attraverso la tecnologia di acquisizione 3D, straordinariamente in grado di rendere visibile ciò che a occhio nudo spesso sfugge.

Realizzato con il sostegno della Fondazione di Sardegna e ideato da Matteo Scalas e René Sarlo, il progetto è un esempio concreto di come la digitalizzazione possa diventare strumento di valorizzazione culturale. La realtà aumentata permette di vedere un livello di contenuto digitale in uno scenario di vita reale. I reperti provenienti dalla necropoli di Monte Luna e Santu Teru, territorio abitato sin dall’età preistorica, diventano interattivi.

Il Comune

«Il nostro impegno in questa affascinante iniziativa rappresenta un passo fondamentale per la valorizzazione del patrimonio culturale attraverso l’innovazione tecnologica», sottolinea il sindaco Alessandro Pireddu.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Senorbì e supportata dal sostegno di alcune realtà economiche locali, è curata da Elisabetta Frau che guida il museo con visione fortemente orientata all’innovazione e alla divulgazione scientifica. «L’obiettivo – spiega Frau – è restituire visibilità e centralità anche a quegli oggetti di piccole dimensioni che, pur essendo di straordinario valore storico, spesso passano inosservati».

Lo smartphone

Attraverso un semplice smartphone, i visitatori potranno esplorare i reperti in 3D, ingrandirli e osservarli da ogni prospettiva: ogni dettaglio, dalle incisioni alle texture, sarà leggibile e vivo, come se l’oggetto potesse letteralmente essere tenuto tra le mani. La sfida al futuro è lanciata: l’introduzione della realtà aumentata consentirà al Madn, grazie all’impegno e al lavoro svolto dalla coop Sa Domu Nosta che gestisce il Museo, potrà favorire la creazione di un ponte dinamico tra l’importante patrimonio archeologico di Senorbì e la sensibilità delle nuove generazioni, che guardano con attenzione al fascino della condivisione delle esperienze.

