Museo giudicale, svolta storica 

Che nella città di Eleonora d’Arborea non ci sia un museo giudicale è di per sé un’anomalia. Ma che il progetto per la sede espositiva e il centro di documentazione siano bloccati da vent’anni sembra un paradosso. Eppure fra lungaggini burocratiche e problemi vari si è arrivati a tanto ma adesso qualcosa sembra muoversi. Dalla Regione sono stati stanziati i fondi per gli interventi di manutenzione straordinaria di Palazzo Arcais e dell’ex Monte Granatico di Sanluri, le due sedi che ospiteranno opere, libri e documenti di uno dei periodi più gloriosi e importanti dell’Isola.

I passaggi

Era il 2005 quando era stato ideato il progetto per valorizzare l’epoca giudicale. Oristano, capofila, e Sanluri in prima fila per ospitare l’opera ma il tempo è trascorso senza che la sede espositiva abbia mai visto la luce. C’è voluta l’assessora regionale alla Cultura Ilaria Portas, con il supporto dello staff e della segretaria particolare, l’oristanese Maria Delogu, per sbloccare un’opera che rischiava di finire nel libro delle incompiute. E così dopo mesi di lavoro, di confronto con le amministrazioni comunali di Oristano e Sanluri, la Provincia di Oristano, la Soprintendenza di Cagliari e di Sassari, la direzione regionale Musei nazionali e Musei nazionali di Cagliari, sono state firmate le linee guida. Nei giorni scorsi il passaggio decisivo: su proposta dell’assessora Portas, la Giunta Todde ha deliberato lo stanziamento di 590mila euro per gli interventi straordinari nei due immobili, mezzo milione per Palazzo Arcais, il resto per Sanluri.

L’opera

Lo storico edificio in via Dritta è di proprietà della Provincia, in questi anni è stato utilizzato per ospitare qualche mostra ma in realtà è quasi sempre chiuso e adesso necessita di lavori di sistemazione. «È stato un percorso molto lungo – ha detto l’assessora - L’esposizione e l’attività del museo sarà improntata alla massima apertura, accessibilità, inclusività e partecipazione». La struttura con doppia sede sarà un punto di riferimento nel panorama culturale sardo. «Oristano ha potenzialità grandissime che spesso non si riesce a concretizzare – osserva Maria Delogu – adesso abbiamo messo in atto un passaggio decisivo, si deve accelerare per l’apertura». L’assessorato, su input della consigliera comunale Francesca Marchi e in collaborazione con il consigliere regionale Peppino Canu, sta cercando anche soluzioni per la manutenzione delle mura giudicali, altra testimonianza storica finora poco valorizzata.

