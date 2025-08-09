VaiOnline
Il piano.
10 agosto 2025 alle 00:35

Museo giudicale, svolta storica 

Dopo vent’anni si sblocca il progetto: mezzo milione per Palazzo Arcais 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Che nella città di Eleonora d’Arborea non ci sia un museo giudicale è di per sé un’anomalia. Ma che il progetto per la sede espositiva e il centro di documentazione siano bloccati da vent’anni sembra un paradosso. Eppure fra lungaggini burocratiche e problemi vari si è arrivati a tanto ma adesso qualcosa sembra muoversi. Dalla Regione sono stati stanziati i fondi per gli interventi di manutenzione straordinaria di Palazzo Arcais e dell’ex Monte Granatico di Sanluri, le due sedi che ospiteranno opere, libri e documenti di uno dei periodi più gloriosi e importanti dell’Isola.

I passaggi

Era il 2005 quando era stato ideato il progetto per valorizzare l’epoca giudicale. Oristano, capofila, e Sanluri in prima fila per ospitare l’opera ma il tempo è trascorso senza che la sede espositiva abbia mai visto la luce. C’è voluta l’assessora regionale alla Cultura Ilaria Portas, con il supporto dello staff e della segretaria particolare, l’oristanese Maria Delogu, per sbloccare un’opera che rischiava di finire nel libro delle incompiute. E così dopo mesi di lavoro, di confronto con le amministrazioni comunali di Oristano e Sanluri, la Provincia di Oristano, la Soprintendenza di Cagliari e di Sassari, la direzione regionale Musei nazionali e Musei nazionali di Cagliari, sono state firmate le linee guida. Nei giorni scorsi il passaggio decisivo: su proposta dell’assessora Portas, la Giunta Todde ha deliberato lo stanziamento di 590mila euro per gli interventi straordinari nei due immobili, mezzo milione per Palazzo Arcais, il resto per Sanluri.

L’opera

Lo storico edificio in via Dritta è di proprietà della Provincia, in questi anni è stato utilizzato per ospitare qualche mostra ma in realtà è quasi sempre chiuso e adesso necessita di lavori di sistemazione. «È stato un percorso molto lungo – ha detto l’assessora - L’esposizione e l’attività del museo sarà improntata alla massima apertura, accessibilità, inclusività e partecipazione». La struttura con doppia sede sarà un punto di riferimento nel panorama culturale sardo. «Oristano ha potenzialità grandissime che spesso non si riesce a concretizzare – osserva Maria Delogu – adesso abbiamo messo in atto un passaggio decisivo, si deve accelerare per l’apertura». L’assessorato, su input della consigliera comunale Francesca Marchi e in collaborazione con il consigliere regionale Peppino Canu, sta cercando anche soluzioni per la manutenzione delle mura giudicali, altra testimonianza storica finora poco valorizzata.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Il giallo

«Mio fratello non aveva nemici» Ma ad aprile era stato aggredito

L’avvocato Aste si sofferma sul misterioso agguato di Flumentepido 
Andrea Artizzu
L’allarme

Si allarga l’indagine per omicidio colposo sui casi di botulino

Domani l’autopsia su Roberta Pitzalis, verifiche anche sulla polpa di avocado 
Francesco Pinna
Regione

Variazione di bilancio, non ci sono le risorse chieste dai Comuni

Nessuna risposta ad Anci e Cal sull’aumento del Fondo unico 
La nomina

Autorità portuale sarda, chiuso il primo round: il commissario è Bagalà

Calabrese, 58 anni, resta in carica sino alla scelta del nuovo presidente 
Alessandra Carta
Turismo

Il Qatar conferma gli investimenti sardi: incontro con Todde

In Municipio ad Arzachena gli impegni per la Costa Smeralda 
Caterina De Roberto
L’intervista

«Ho lasciato l’ospedale per diventare un medico di famiglia»

Monastir, l’ex sindaca Luisa Murru: la sanità sarda? È da riorganizzare 
Paolo Carta
Verso il voto

Salvini: «La lista Zaia è un valore aggiunto, continuità in Veneto»

Trattative in stallo nel centrodestra, le soluzioni arriveranno a settembre  