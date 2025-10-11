Museo giudicale a piccoli passi 

Ci vorrà ancora tempo e non poco: i soldi arriveranno a scaglioni, fino al 2028. Ma almeno adesso il Museo Giudicale della Sardegna esce dal pantano decennale di silenzi e promesse mancate.

Con una determina firmata dalla dirigente Maria Rimedia Chergia, il Comune ha accertato la prima tranche di 180mila euro del finanziamento complessivo da 2,4 milioni, passo necessario per avviare i bandi relativi al progetto culturale, agli allestimenti e al piano di gestione. Una pratica tecnica, certo, ma fondamentale per sbloccare un’opera che da vent’anni naviga nel limbo delle incompiute.

«Basta indugi»

«Questo accertamento d’entrata – spiega l’assessore alla Cultura, Simone Prevete – consente all’amministrazione comunale, in qualità di stazione appaltante, di procedere senza ulteriori indugi all’affidamento dei bandi». Un risultato che, sottolinea l’assessore, «dà impulso concreto all’opera e rafforza la visione di una città che investe nella cultura come leva di sviluppo, di identità e di coesione sociale».

Vent’anni di attesa

L’idea progettuale è affare dei primi anni Duemila. Era il luglio del 2005 quando la Giunta Soru deliberò la nascita del “Museo e Centro di documentazione della Sardegna Giudicale”: due sedi, una a Oristano (nei locali di Palazzo D’Arcais) e una a Sanluri (nell’ex Monte Granatico). Un progetto ambizioso, sostenuto da un finanziamento di 3 milioni di euro nell’ambito del Piano di razionalizzazione dei musei regionali.

Poi, il lungo letargo: burocrazia, cambi di amministrazione, rimodulazioni e nuovi atti che si sono succeduti senza mai portare a un cantiere aperto. Nel 2014 sembrava la volta buona: la gara per l’allestimento era pronta, ma non se ne fece nulla. Si ripartì nel 2021 con la ricostituzione del comitato tecnico incaricato di definire le linee guida, e nel 2022 la Giunta regionale di Christian Solinas confermò l’istituzione del Museo Giudicale, destinando 2,4 milioni al Comune di Oristano, individuato come stazione appaltante.

La svolta

A dicembre 2024, la firma della convenzione tra Regione e Comune, che ha definito tempi e modalità di attuazione: soldi veri, ma “spalmati” in quattro anni, con l’ultima quota prevista appunto nel 2028. Lo scorso aprile il Comune ha istituito un’Unità di progetto dedicata esclusivamente all’intervento: a guidarla, oltre alla dirigente Chergia, il geometra Pierpaolo Cuccu (servizio Patrimonio) e Roberta Fais (servizio Cultura). Una piccola task force per gestire un’operazione che, tra progettazione e bandi, non si annuncia semplice.

Cronoprogramma

«Ogni passo di questo percorso – aggiunge Prevete – contribuisce a rendere la nostra città più viva, attrattiva e consapevole del proprio patrimonio culturale». Secondo il cronoprogramma, nel 2026 dovrebbero partire gli affidamenti per progettazione e allestimenti, con l’obiettivo di arrivare ai lavori entro fine 2027. Solo allora, forse, si potrà iniziare a parlare di inaugurazione.

