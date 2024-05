Museo giudicale, 20 anni di promesse 

Più che un’incompiuta, una “mai iniziata”. Sta per spegnere venti candeline l’Accordo di programma quadro firmato dalla Regione e dai ministeri dell’Economia e dei Beni culturali per la realizzazione e l’allestimento del museo della Sardegna Giudicale. Quasi due decenni di trattative, passi avanti alternati a brusche frenate, con il traguardo che sembra spostarsi sempre qualche metro più avanti. «Non siamo fermi», assicura l’assessore alla Cultura Luca Faedda. Ma immaginare una data inaugurale è difficile.

La storia

Il progetto è arcinoto: realizzare a Oristano, nei locali di Palazzo Arcais, il museo Giudicale e a Sanluri, nell’edificio dell’ex Monte Granatico, il centro di documentazione collegato.

Per collocare l’alba dell’iniziativa occorre fare un salto indietro al 2005 quando, nel sistema regionale dei musei voluto dall’allora Giunta Soru, appare per la prima volta l’intervento finanziato con tre milioni di euro. Servono altri sei anni per arrivare all’istituzione del comitato scientifico, incaricato di coordinare l'azione delle amministrazioni coinvolte nella realizzazione del progetto e verificare la disponibilità dei beni culturali da destinare al museo. Nel 2014 sembrava dovesse arrivare la svolta con la pubblicazione della procedura necessaria ad individuare la ditta che si sarebbe dovuta occupare dell’allestimento. E invece un buco nell’acqua e altri anni di attesa. A lungo arenato, il progetto ha ripreso a camminare nel 2021 con la rimodulazione del Comitato al quale è stata affidata l’elaborazione delle linee guida essenziali per l’affidamento della progettazione. L’ultimo capitolo reale a luglio del 2022: l’ex presidente della Regione Christian Solinas firma la delibera con la quale si conferma l’istituzione del “Museo e centro di documentazione della Sardegna giudicale”.

I fondi

Dei tre milioni iniziali ne risultano disponibili due milioni e 400mila con l’impegno dell’amministrazione regionale, in quanto soggetto titolare del futuro Museo, «di mettere a disposizione le necessarie risorse da destinare alla realizzazione del museo e per le ulteriori opere che si renderanno necessarie per suo il funzionamento, con la forma di gestione più idonea, che sarà individuata in accordo con i partner istituzionali coinvolti».

L’attesa

Al Comune di Oristano viene assegnata la funzione di stazione appaltante. Altri due giri di calendario e si arriva a questi giorni, con la Giunta Todde nell’Aula di via Roma.

«Siamo in attesa di un incontro con il nuovo assessore alla Cultura - spiega Luca Faedda - ma l’iter nel frattempo è andato avanti: abbiamo incontrato i funzionari della Regione, stiamo cercando di snellire le linee guida del progetto per alleggerire la procedura».

Per adesso quindi solo burocrazia, per poter ammirare a Palazzo Arcais testimonianze di epoca giudicale (come i due relitti di barche rinvenuti nel corso degli scavi del porto antico di Olbia che la Regione vorrebbe esporre a Oristano previo restauro e soprattutto previa autorizzazione ministeriale), ci vorrà ancora del tempo.

RIPRODUZIONE RISERVATA