Museo giudicale, 20 anni di carte 

Tra annunci in pompa magna, false partenze e intoppi burocratici sono passati vent’anni. Due decenni da quando, nel luglio 2005, la Regione (presidente Renato Soru) deliberò la creazione del “Museo e Centro di documentazione della Sardegna Giudicale”. Una decisione storica - si disse allora - una pietra miliare per la cultura isolana che prevedeva di realizzare a Oristano, nei suggestivi locali di Palazzo Arcais, il museo Giudicale e a Sanluri, nell’edificio dell’ex Monte Granatico, il centro di documentazione collegato. Per l’intervento, frutto di un accordo di programmacon i ministeri dell’Economia e dei Beni culturali, erano stati stanziati 3 milioni di euro. Da allora solo pochi e mai incisivi passi avanti che relegano l’opera tra le grandi incompiute regionali.

L’unità di progetto

Partendo dall’ultimo: risale a due settimane fa la determina che stabilisce la costituzione di un’Unità di progetto comunale «per far fronte ad esigenze operative che non possono essere agevolmente realizzate con le strutture organizzative ordinarie». A guidarla sarà la dirigente del settore Programmazione, Maria Rimedia Chergia (che ha anche firmato il documento di nomina), affiancata dal geometra Pierpaolo Cuccu, responsabile del servizio Patrimonio e da Roberta Fais, a capo del servizio Cultura.

Novità, ma non troppo, considerato che l’intervento figurava già tra gli obiettivi del Piano integrato di attività e organizzazione licenziato dalla Giunta Sanna nel 2024. Con una tabella di marcia ben precisa: 31 maggio 2024 per la costituzione del gruppo di lavoro, 30 settembre per la predisposizione degli atti necessari all’individuazione del project manager, 31 dicembre per l’avvio dello studio di fattibilità tecnico-economica. Per il sindaco, comunque, un risultato importante. «Negli ultimi mesi abbiamo lavorato per ridare slancio a un progetto culturale di grande valenza che fatica a prendere forma - commentava una settimana fa Massimiliano Sanna - Da oggi, d’intesa con la Regione, il Comune di Sanluri e la Provincia, ci assumiamo l’impegno e la responsabilità di guidare il processo di progettazione del museo Giudicale».

Iter infinito

Chissà che non sia la volta buona dopo anni di illusioni: nel 2014 sembrava dovesse arrivare la svolta con la pubblicazione della procedura necessaria ad individuare la ditta che si sarebbe dovuta occupare dell’allestimento. E invece un buco nell’acqua e altri anni di attesa. Il progetto ha ripreso a camminare nel 2021 con la rimodulazione del Comitato al quale è stata affidata l’elaborazione delle linee guida essenziali per l’affidamento della progettazione.

L’ultimo capitolo è del luglio 2022 con la firma dell’ex presidente della Regione, Christian Solinas, della delibera con la quale si conferma l’istituzione del “Museo e centro di documentazione regionale della Sardegna giudicale”.

Dei tre milioni iniziali ne risultano disponibili due milioni e 400mila e al Comune viene assegnata la funzione di stazione appaltante. Il resto è storia di questi giorni.

