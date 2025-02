Museo e siti archeologici nel web grazie ai tour virtuali 

Una visita virtuale tra i siti archeologici di Sant’Antioco, oggi è possibile grazie agli interventi realizzati con i fondi del Pnrr. «Visita virtuale possibile oggi sia al museo ma anche al tofet - dice la direttrice Sara Muscuso - che permette la visione di una selezione di reperti in 3d accessibili sul sito del nostro parco archeologico. Si tratta di una prima digitalizzazione del patrimonio che consentono di arrivare ad un pubblico più ampio e anche di anticipare qualcosa, prima della visita in presenza che naturalmente non ha eguali e non è sostituibile».

Una formula che sta dimostrando di essere particolarmente apprezzata e che favorirebbe, dal punto di vista promozionale, l’attrazione verso la realtà archeologica antiochense che registra sempre numeri in crescita. «L'invito è certamente quello di visitare in loco il nostro museo perché nessuna esperienza può sostituire l'emozione unica di camminare tra i reperti storici della storia millenaria di Sant’Antioco - dice l’assessore alla cultura, Luca Mereu - ma, grazie alla visita virtuale Mab (museo archeologico Barreca), basata su una serie di modelli tridimensionali degli oggetti esposti, audio, video di approfondimento, pannelli grafici e tante fotografie, da oggi si potrà esplorare il museo da remoto, comodamente seduti, da casa”.

Oltre agli indici di gradimento e ai feedback registrati tramite il portale del parco archeologico di Sant’Antioco, aumenta di giorno in giorno anche il numero dei visitatori virtuali.

