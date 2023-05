Museo e parco, c’è il bando per la gestione 

La gestione dell’unico museo ornitologico della Sardegna e del parco naturalistico archeologico Sa Fogaia è in scadenza e il comune di Siddi corre ai ripari avviando una procedura aperta sulla piattaforma SardegnaCat.

La gestione sarà affidata fino alla fine del 2024 per un valore stimato di 161mila 707 euro. «Questi siti rappresentano due pilastri della strategia politica di sviluppo del Comune di Siddi su cui poggia la nostra visione di valorizzazione culturale del patrimonio della comunità siddese», dice il sindaco Marco Pisanu.

L’attuale gestione è in mano alla cooperativa Villa Silli, che si occupa del servizio dal 2002, in reclutamento temporaneo d’impresa con la cooperativa Memoria Storica. Gli uscenti annunciano che parteciperanno alla gara: «Sono siti che gestiamo da tanto tempo, abbiamo ideato noi questa destinazione museale utilizzando, in origine, una vecchia collezione ornitologica del Comune di Siddi, poi ampliata dallo stesso Comune», rende noto dalla cooperativa, Stefania Vacca. Il museo è un unicum nel suo genere in Sardegna: raccoglie 300 esemplari di uccelli sia locali che provenienti da altre parti del mondo, tra cui tutte le specie di avvoltoi europei. (g. g. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA