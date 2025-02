Museo e Casa Pilloni al sicuro: scatta il piano anti-infiltrazioni 

Piove dentro il museo archeologico di Sardara e il Comune corre ai ripari. L’acqua piovana all’interno della struttura non è una novità: da circa dieci anni filtra da un lucernario del tetto e arriva fino alle tombe romane. Ma se prima scendeva qualche sporadica goccia, ora l’acqua è in aumento.

Per evitare di mettere a repentaglio i reperti, l’assessore ai Lavori pubblici, Paolo Zucca, ottenuto il via libera della Soprintendenza, ha affidato i lavori a un ditta qualificata per risolvere in via definitiva l’annoso problema. Il progetto vale oltre 60mila euro, fondi di bilancio, risorse destinate a mettere fine anche alle infiltrazioni in Casa Pilloni, nel cuore del centro storico, all’interno del sito nuragico di Sant’Anastasia e del pozzo sacro, sede espositiva di piccole mostre e di un’aula multimediale per rassegne d’arte e incontri culturali. I due fabbricati aprono l’itinerario storico-archeologico della cittadina termale. E vista la loro importanza, l’Amministrazione ha dato un’accelerata agli interventi: su Casa Pilloni anche per evitare ulteriori danni a un’abitazione confinante, i cui proprietari lamentano umidità su una parete.

«Le opere - ricorda Zucca – sono state aggiudicate. Adesso vanno inviate le relazioni di sicurezza alla Soprintendenza, in particolare per la protezione delle tombe e non si esclude di spostare i reperti durante il cantiere». Il museo, ospitato in un immobile di oltre un secolo di vita, raccoglie un patrimonio di beni che va dall’età prenuragica al medioevo alla Repubblica di Roma. ( s. r. )

