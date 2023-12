Museo delle ferrovie, riapertura vicina 

Fino al 2012 è stato un fiore all’occhiello di Monserrato e attirava numerosi visitatori da tutta l’isola. Da undici anni il Museo delle Ferrovie della Sardegna è chiuso. Alcuni vecchi vagoni si possono vedere dal parcheggio della stazione Arst di via Pompeo, altri non sono visibili. Ma qualcosa si muove all’orizzonte. Se tutto va come deve andare, potrebbe infatti riaprire nei prossimi mesi.

La prospettiva stavolta è più concreta, stando a quanto dichiara Carlo Poledrini, il direttore centrale dell’Arst, di cui è competenza l’area in questione: «Un intervento già realizzato, suddiviso in due lotti che sono stati finanziati in tempi differenti, ha riguardato la risoluzione di seri problemi strutturali della copertura e di altri elementi costruttivi per circa 650.000 euro. I lavori attualmente in corso invece riguardano alcune ulteriori manutenzioni ordinarie del fabbricato e delle relative pertinenze (aree a verde e recinzioni) al fine di rendere usufruibile l’edificio e consentirne la riapertura nei prossimi mesi. Nel frattempo si è definito un nuovo percorso espositivo che renderà la visita al Museo un’esperienza nuova rispetto al passato».

Verso la riapertura

Gli appassionati della storia delle ferrovie sarde possono dunque tornare a sperare che il prossimo anno sia quello dell’attesa riapertura. E Monserrato tornerebbe a trarne beneficio, con importanti ricadute positive sulla fragile economia cittadina. Grazie al grande afflusso di persone che ogni anno andavano a visitarlo, le casse comunali erano certamente più floride, cosa che potrà di nuovo accadere una volta che le porte del Museo riapriranno al pubblico.

«Vagoni danneggiati»

Poche settimane fa, a intervenire sulla questione sono stati i tre consiglieri di opposizione Andrea Zucca, Valentina Picciau e Ivano Argiolas, che hanno espresso rammarico e preoccupazione per lo stato dei vagoni: «Nel 2010 ci furono le prime infiltrazioni d'acqua e tra il 2011 e il 2012 si poteva ancora visitare con gruppi organizzati. Ci furono interlocuzioni con l'Arst e la Regione stava predisponendo un finanziamento per la sistemazione del museo, la valorizzazione dei tanti vagoni esterni e dell'area circostante, per trasformarlo in un fiore all'occhiello, essendo unico in Sardegna». Il timore è che il patrimonio ferroviario vada perso. «I vagoni sono logorati dalle intemperie e l'area esterna è trascurata. Occorre salvare un patrimonio che darebbe lustro alla città».

Ma adesso, appunto, l’Arst è all’opera per porre rimedio alle criticità, con l’obiettivo primario di renderlo nuovamente fruibile, ancora meglio di quanto non lo fosse fino a undici anni fa. Inaugurato il 12 dicembre 1996 su iniziativa dell'Ente sardo industrie turistiche, contiene numerosi reperti relativi alla storia delle ferrovie secondarie in Sardegna. È suddiviso in quattro aree, tra le quali una dedicata al lavoro, agli utensili e ai macchinari impiegati nelle officine, una alle attrezzature usate dai capistazione, e una alle locomotive a vapore del 1893 e del 1931, oltre ad alcune carrozze d'epoca.

