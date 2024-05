Museo delle ferrovie, ok alle visite gratuite 

Anche Cagliari aderisce alla “Giornata nazionale delle Ferrovie delle meraviglie”, dedicata ai treni storici. Per l’occasione, l’associazione Sardegnavapore propone l'apertura straordinaria, con ingresso gratuito, del Museo ferroviario di via Sassari-piazza Matteotti. Appuntamento oggi e domani (sabato 4 e domenica 5 maggio) dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 19.

«In programma», spiega il vicepresidente dell’associazione, Marino Piu, «c’è anche l’esposizione, ma solo domenica dalle 9 alle 18, di un treno storico con splendide carrozze d’epoca (1933) sul binario 8 della stazione. E ci sarà anche la mitica locomotiva diesel “443.2002” degli anni Sessanta, restaurata e perfettamente funzionante».

A livello nazionale l’evento è promosso da Amodo (Alleanza mobilità dolce) insieme a Fondazione FS Italiane e FIFTM. Si tratta di una manifestazione affascinante che, anno dopo anno, sta crescendo in modo significativo in tutta Italia, supportata da numerose associazioni locali. Il Museo ferroviario di Cagliari ripercorre la storia delle ferrovie in Sardegna. In esposizione: fotografie d’epoca, un telegrafo delle Ferrovie Reali, macchinari, lampade, orologi, strumenti di lavoro. Il pezzo più pregiato è sicuramente un salottino proveniente dal Treno Reale sardo, con poltroncine appositamente realizzate per la statura di Re Vittorio Emanuele III di Savoia.

I lavori di realizzazione della rete ferroviaria isolana cominciarono nella seconda metà dell’Ottocento, su progetto dell'ingegnere gallese Benjamin Piercy che prevedeva 400 km di rete a scartamento normale, alla quale poi si aggiunse quella a scartamento ridotto.

