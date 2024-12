Museo della Ceramica Oggi tornano a casa  le tre opere di Ciusa 

Tre importanti sculture di Francesco Ciusa faranno ritorno in città, in una dimora che le custodiva anni fa. Oggi alle 18.30 nell’ex Casa Chironi, l'attuale Museo della Ceramica, sarà presentata la mostra “Francesco Ciusa. Il rientro a casa di tre sculture”. Si tratta di un comodato gentilmente concesso dagli eredi dello scultore all’Istituto superiore regionale etnografico (a cui il Museo della Ceramica, insieme al Deleddiano, a quello del Costume a Nuoro e alla collezione Cocco di Cagliari fanno capo). Le opere arricchiranno le mostre permanenti, restituendo un grande patrimonio al territorio e non solo. L'evento inoltre si intreccia in modo profondo con la casa che fu del senatore Gian Pietro Chironi che, negli anni Trenta e Sessanta del Novecento, fu dimora della famiglia Ciusa Romagna e, in particolare, del critico, saggista e letterato Mario Ciusa Romagna, che tanto contribuì alla valorizzazione dell'arte e della letteratura sarda del Novecento.

I lavori

Le tre protagoniste sono: un busto di Sebastiano Satta (1928-1930) in gesso, una fusione in bronzo del 1909 de “Il Dormiente” e una piccola terracotta del 1920, “La Campana”. «La collezione museale a Casa Chironi si arricchisce così di tre opere straordinarie di Francesco Ciusa, il più grande scultore sardo del Novecento; il 20 dicembre sarà una giornata storica per Nuoro: infatti, le opere provengono da Cagliari e dopo circa 70 anni ritornano nella città natale del grande artista sardo. Con questa operazione di alto valore culturale artistico, si vuole simboleggiare e mettere in risalto l’impegno costante dell’Istituto superiore regionale etnografico nel valorizzare la ricchezza dell'immenso patrimonio culturale del popolo sardo - dice il presidente Isre Stefano Lavra -. Ringrazio di cuore la Fondazione Ciusa e la famiglia Ciusa, per la loro sensibilità nel portare avanti con l’Isre un progetto comune di valorizzazione».

Aggiunge Pietro Ciusa, nipote diretto dello scultore e presidente della Fondazione Ciusa: «Sono felice del progetto condotto insieme agli eredi che generosamente hanno offerto le opere in comodato all’Isre riconoscendo l’Istituto come principale promotore della cultura e dell’identità sarda».

