Alla 15 su Videolina “Orizzonte Isre - Speciale inaugurazione Museo della ceramica di Nuoro”. In piazza Su Connottu più di 600 persone hanno partecipato all’inaugurazione della nuova struttura museale dell’Istituto superiore regionale etnografico. Un pubblico numeroso, emozionato e coinvolto dall’introduzione musicale di Gavino Murgia, ha ammirato l’esposizione delle ceramiche in arrivo da tutta la Sardegna e dalla Penisola. In mostra anche le creazioni di Francesco Ciusa, di Salvatore Fancello, dei fratelli Melis e di Edina Altara, nonché di artisti del secondo Novecento come Emilia Palomba, Gavino Tilocca e Angelo Sciannella. Lo speciale è a cura di Gianfranco Locci. Le riprese sono di Renzo Gualà, il montaggio di Gianfranco Trudu.