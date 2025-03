Museo, Del Vais batte il Comune 

La valutazione dei suoi titoli supera, da sola, la somma del punteggio ottenuto da ciascuno degli altri partecipanti, includendo il progetto. Carla Del Vais è la nuova direttrice del museo Antiquarium Arborense. Si chiude con un ribaltone la discussa procedura per la selezione della nuova guida del più importante presidio culturale cittadino.

La selezione

L’archeologa, docente all’Università di Cagliari e già direttrice del museo civico “Giovanni Marongiu” di Cabras, inizialmente era stata esclusa per aver presentato la documentazione in un formato diverso da quello richiesto dal bando. La commissione giudicatrice aveva affidato l’incarico a Massimiliano Secci ma, prima una serie di richieste di accesso agli atti e poi un ricorso al Tar, avevano da subito messo in dubbio la validità della procedura. La conferma era arrivata a febbraio con il pronunciamento del presidente del Collegio Tito Aru che, assistito dall’estensore Antonio Plaisant e dal referendario Andrea Gana, ha ritenuto “irragionevole e sproporzionata la decisione di escludere la ricorrente dalla procedura concorsuale in ragione del (solo) formato utilizzato per l’invio della domanda di partecipazione, senza neppure averle consentito una regolarizzazione della stessa tramite soccorso istruttorio». Nel frattempo al Comune è arrivata anche la richiesta di reintegrazione di un altro ricorrente escluso per analoghe ragioni. Graduatoria da rifare ex novo ed un evidente slittamento dei tempi. Due giorni fa la commissione, integrata da Giovanni Meloni dopo le dimissioni del componente Mauro Perra, ha riesaminato tutte le domande pervenute (eccetto una non conforme al bando) e ha stabilito che Carla Del Vais, con 49 punti, è la vincitrice della selezione pubblica per l’incarico di direttore, curatore e responsabile dei servizi educativi del Museo Antiquarium Arborense. Il verbale dei lavori della Commissione è stato approvato dalla dirigente del settore Programmazione e Gestione delle Risorse e la determina è stata pubblicata all’Albo pretorio. «Auguriamo buon lavoro alla nuova direttrice», il commento dell’assessore alla Cultura Luca Faedda che auspica l’approvazione della graduatoria definitiva in tempi rapidissimi, anche perché i lavori all’interno del museo di piazzetta Corrias sono a buon punto e l’allestimento delle sale espositive richiede la presenza di un curatore responsabile.

L’affondo

Fine delle polemiche? Neanche per idea. Sulla nomina di Carla Del Vais si è immediatamente espressa, tramite social, la capogruppo di Alternativa Sarda, Maria Obinu: «Esclusa perché aveva presentato la documentazione in pdf e non in pdf-a. La candidata con più titoli era stata esclusa con queste motivazioni ed è stata riammessa solo in seguito al suo ricorso al Tar - si legge nel post - Credo che qui ci sia da interrogarsi e non poco».

RIPRODUZIONE RISERVATA