Museo del Giudicato, ecco lo staff 

Tra molti stop e qualche timida avanzata il Museo e il centro di documentazione della Sardegna Giudicale fa un passo in avanti. La vice segretaria del Comune, facente funzione di segretaria, nonché dirigente della programmazione, Maria Rimedia Chergia, è stata nominata presidente dello staff che dovrà curare la parte amministrativa del progetto. È stato ratificato quanto deciso anni fa con la spartizione degli incarichi. Comunque un segnale della volontà di arrivare finalmente a chiudere il progetto, concepito la bellezza di 21 anni, che assegnava a palazzo Arcais l’esposizione dei reperti giudicali all’ex Monte Granatico e a Sanluri le testimonianze dell’epoca medioevale per una spesa di 3 milioni di euro. Nel 2005 il sindaco Angela Nonnis e il collega di Sanluri Alessandro Collu, l’assessore regionale alla Cultura Maria Antonietta Mongiu e l’assessore provinciale Cristiano Carrus firmarono il protocollo d’intesa che definiva l’allestimento. Da allora è una girandola di aperture sballate e di date che scivolavano. Il presidente della Provincia, Massimiliano de Seneen, nel 2013 ricordava che «l’apertura, ipotizzata per i primi del 2014, è stata posticipata al 2015». L’assessore alla Cultura, Luca Faedda, “congelato” dal sindaco in attesa che si venga a capo della crisi comunale, in questi anni si è speso per arrivare a dama. «Abbiamo fatto passi in avanti ma sempre a gran fatica». ( a. m. )

