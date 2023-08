Museo del Flumendosa, brochure pagate dai visitatori 

A Ballao il Centro Dosa (Documentazione e studi acque) dedicato al Flumendosa ha aperto i battenti nove mesi fa. Da pochi giorni sono disponibili le prime brochure cartacee stampate dagli operatori Alberto Caredda e Oriana Congiu, solo grazie all’aiuto delle offerte lasciate dai visitatori. Nessun contributo da altri Enti. Costato un milione e 200 mila euro (tra fondi provinciali e comunali) il Dosa ha impiegato 25 anni per veder luce. Le spese di gestione ordinaria sostenute dal Comune ammontano a circa 60mila euro annui.

«Le risorse per il museo arrivano tutte dalle casse comunali – spiega il sindaco Chicco Frongia – e ora dovremo preparare dei depliant, promuovere il Centro per far sapere alla Sardegna e all’Europa che il museo esiste. Finanzieremo ancora noi, in attesa di qualche atto di giustizia dalla Regione». Dal 2 settembre si pagherà un biglietto: pochi euro utili a migliorare l’offerta culturale.

«Il museo – prosegue Frongia – deve offrire maggiori servizi nell’ambito di un sistema turistico migliore, anche territoriale, comprendente la miniera di Corti Rosas, il Pozzo sacro di Funtana Coberta e il fiume. Anche per questi siti abbiamo speso solo fondi comunali, provinciali, ministeriali e europei. Interventi lunghi decenni. È disumano che la Regione ci porti via la più grande risorsa, il Flumendosa, senza alcun ristoro. Auspichiamo un ripensamento. Ballao deve poter utilizzare il suo patrimonio culturale e ambientale per vivere».

