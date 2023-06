Museo del carcere nel futuro  di Buoncammino 

Dici riqualificazione di viale Buoncammino, dove il Comune si prepara a terminare i lavori (in autunno), e subito il pensiero corre all’ex carcere. Chiuso da quasi otto anni (aperto alle visite sono in poche occasioni e sede di uffici del ministero della Giustizia), il futuro resta ancora un’incognita. Anche se adesso qualcosa si muove. «Per Buoncammino pensiamo a un polo di uffici pubblici ma, trattandosi di un edificio monumentale, l’idea da concordare con la Regione e il Comune è quella di destinare una porzione per la creazione di museo della memoria carceraria», spiega Rita Soddu, direttrice dell'agenzia del demanio in Sardegna. «Una soluzione che permetterebbe all’edificio di tornare a vivere, facendolo diventare un testimone della storia», aggiunge.

Ieri pomeriggio, i rappresentanti dell’Agenzia del Demanio e del Comune hanno fatto un sopralluogo a Buoncammino per cominciare a ragionare sul futuro. «Troveremo le funzioni necessarie e opportune», dice ancora la dottoressa Soddu. A Sassari, a San Sebastiano il futuro invece è già disegnato: «Ospiterà la cittadella giudiziaria, consentendoci di chiudere tutte le locazioni passive accorpando in un unico compendio tutti gli uffici giudiziari». ( ma. mad. )

