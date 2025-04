«Museo del calcio in abbandono: quando aprirà al pubblico?» 

Quando aprirà il museo del calcio sardo “Nuccio Delunas”? È questo il quesito che si pongono Angela Canargiu e Nicola Ennas, consiglieri del gruppo San Gavino al centro, che hanno presentato una interrogazione alla presidente del consiglio comunale Alessia Cossu, al sindaco Stefano Altea, all’assessora allo Sport Claudia Pinna e all’assessore alla Cultura Riccardo Pinna. «A distanza di otto mesi dall'insediamento della nuova amministrazione, mentre si è provveduto a bandire la gestione del Museo delle 2 Fonderie, ancora rimane chiuso e senza affidamento il Museo del Calcio Nuccio Delunas, terminato e reso fruibile con la precedente amministrazione.

Poi, riferiscono delle condizioni precarie in cui si trovano gli spazi esterni e i locali che ospitano i cimeli del calcio sardo, donati da Corrado Delunas. «Abbiamo appurato – aggiungono Nicola Ennas e Angela Canargiu - lo stato di abbandono e incuria esterna che si presenta a chi fino ad oggi frequenta l’impianto sportivo del Santa Lucia. L’erba interstiziale ha praticamente invaso l’area esterna e probabilmente la mancata costante apertura avrà evidenziato tracce di umidità e muffa sulle pareti». In tutte le manifestazioni di Monumenti Aperti il museo è stato un fiore all’occhiello per i visitatori: «Vogliamo sapere con certezza quali sono le intenzioni dell’amministrazione e i tempi previsti per l’apertura».

