Museo dei Candelieri nel palazzo della Frumentaria 

Dalle parole e gli intenti ai fatti. Il terzo intervento degli Investimenti territoriali integrati Sassari storica, sui sei previsti, corre adesso sul binario operativo dopo il semaforo verde in giunta. Tre i milioni e mezzo di euro investiti, nello specifico, per l’Azione 3 che ha come tema portante la valorizzazione della tradizione e del ruolo dei Candelieri come ponte per riqualificare l’area di San Donato.

Attraverso la festa identitaria cittadina, e un percorso culturale e museale, acquisirà una nuova dimensione in particolare il Palazzo della Frumentaria. Questo, cesura simbolica tra città e campagna, ospiterà il Museo animato nell’allestimento dal concetto di “immersione”. Proiezioni su parallelepipedi di cristallo, bookshop e spazi con documentazione digitale e interattiva riproporranno la storia dei Ceri all’interno di una struttura fisica rivista in modo profondo tra accorpamento di livelli, realizzazione di un ascensore e spostamento dei bagni. Su questa linea il progetto prevede anche la ristrutturazione, per scopi didattici e formativi, dell’Ex Casotto daziario e dell’Ex Scuola di sant’Apollinare.

Con quest’opera prenderà corpo uno degli aspetti degli Iti, finanziati con 15 milioni di euro nel 2015 grazie a un accordo tra l’allora governatore Francesco Pigliaru e l’ex sindaco Nicola Sanna. «Si tratta di continuità amministrativa “ragionata”- commenta il primo cittadino Giuseppe Mascia - si amministra portando a compimento le innumerevoli incompiute e guardando avanti”.