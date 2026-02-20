Museo chiuso, il caso in Aula 

Il museo delle Due Fonderie, affidato da tempo all’associazione culturale Sa moba Sarda, ha un ricco patrimonio culturale ma è chiuso da mesi e non è chiaro il motivo. Per questo i consiglieri di minoranza e del gruppo misto Emanuela Cruccu (prima firmataria), Bebo Casu, Nicola Orrù, Silvia Mamusa, Nicola Ennas e Angela Canargiu hanno presentato alla presidente del consiglio comunale Alessia Cossu e al sindaco Stefano Altea una interpellanza. «Nel corso del 2025 – rimarcano – la gestione del museo delle Due Fonderie è stata affidata e il bando era stato predisposto. È passato del tempo ma ad oggi non risulta ancora sottoscritta la convenzione formale tra il Comune e l’associazione affidataria. In assenza di tale accordo questo museo non risulta aperto e fruibile al pubblico. Vogliamo sapere – aggiungono i sei consiglieri comunali – quali sono le motivazioni che hanno finora impedito la sottoscrizione della convenzione». ( g. pit. )

RIPRODUZIONE RISERVATA