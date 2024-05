Museo-caffettiera, riecco gli operai 

A guardarlo da fuori sembra che sia un museo trascurato e dimenticato: erbacee, vetri rotti e rifiuti fanno da contorno al cantiere aperto. Disprezzato dai quartuccesi, criticato persino dal critico d’arte Vittorio Sgarbi, il museo “Luce sul tempo”, conosciuto da tutti come “La caffettiera di via Pertini” nel quartiere Le Serre, fatica a risorgere dalle sue ceneri. «I lavori procedono. Siamo un po’ in ritardo, ma salvo imprevisti finiranno entro la fine del 2024», assicura il sindaco Pietro Pisu. Se, infatti, all’esterno sembra un edificio abbandonato, all’interno, invece, gli oltre due milioni di euro stanziati per dare una seconda possibilità alla controversa struttura da otto milioni di euro, concepita dagli architetti Pietro Reali e David Palterer nei primi anni Duemila, stanno pian piano prendendo forma.

Le opere in corso

L’intervento programmato dal Comune prevede, oltre alla messa a norma delle parti esistenti e di quelle vandalizzate, anche la rivisitazione di tutti gli spazi interni. «Abbiamo ereditato una struttura incompleta e vandalizzata», spiega Pisu, «il nostro compito è salvarla e restituirla alla città. Purtroppo il caro prezzi ha messo a dura prova la tenuta finanziaria del progetto, ma all’interno, come da programma, sarà completata».

Il cantiere attuale

L’obiettivo è portare a termine il progetto dell’architetto Fernando Russo. «Ora la ditta sta lavorando e sta provvedendo alla pulizia e alla sistemazione interna del museo, dopo si procederà con il ripristino degli impianti e successivamente con tutte le rifiniture», prosegue il sindaco, «la maggior parte degli interventi è stata fatta. Le travi del tetto sistemati e la ripartizione degli ambienti interni, così come gli intonaci e l’insonorizzazione. Ma è già stata predisposto tutto anche per installare l’ascensore». Per l’esterno, invece, si dovrà aspettare. «Finestre e porte sono state vandalizzate durante i lavori, è onere della ditta sistemarle, ma sarà l’ultima cosa che faranno».

Spazi per la città

Se finalmente un giorno il museo vedrà la luce, ci saranno spazi polifunzionali aperti alla città come la hall centrale, luoghi per la condivisione che ben si prestano ad accogliere grandi manifestazioni pubbliche e iniziative in spazi multifunzionali dotati di grande flessibilità, ma allo stesso tempo adattabili tramite pareti mobili. Nel progetto sono previste anche aree destinate a laboratori, che potranno accogliere showroom espositivi, e produttive per piccole realtà artigiane, associazioni locali o corsi di alta formazione e sviluppo dell’artigianato. E poi un angolo caffetteria al servizio sia del museo sia della città con la possibilità di affittare una parte degli spazi per feste o incontri privati. I piani superiori, invece, saranno dedicati ad accogliere i reperti della necropoli di Pill’e Matta: sulle pareti verranno proiettate video-istallazioni che accompagneranno il visitatore alla scoperta del sito culturale.

RIPRODUZIONE RISERVATA