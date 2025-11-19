VaiOnline
Quartucciu.
20 novembre 2025 alle 00:35

“Museo caffettiera” pronto tra un mese 

In dirittura d’arrivo i lavori dopo 15 anni: ospiterà i reperti di Pill’e Matta 

Chi sa se mai gli oltre duemila reperti di Pill’e Mata, necropoli unica nel suo genere scavata da 25 anni nella zona industriale di Quartucciu, potranno mai essere ammirati in tutto il loro splendore dai visitatori.Per ora c’è una piccola scintilla di speranza dopo anni di oblio. I lavori per il completamento del museo archeologico di via Pertini (il “museo caffettiera”), iniziato nel 2010 e mai aperto, sono in dirittura d’arrivo. Cantieri chiusi, salvo intoppi, entro dicembre del 2025 con già in tasca un finanziamento regionale di 500mila euro per l’allestimento.

La luce in fondo al tunnel

Quello che verrà poi però è ancora incerto a partire dalla gestione. Ma questa è un’altra storia. È già grande notizia il completamento di una struttura, la tazzina rovesciata, come l’aveva definita Beppe Grillo in occasione di una sua visita, che cerca di vedere la luce da oltre15 anni. «Questa amministrazione con 1 milione e 700 mila euro di fondi Fsc della Città Metropolitana è riuscita nel 2023 a riprendere i lavori, bloccati da anni»spiega l’assessore ai Lavori pubblici Walter Caredda, «adesso siamo finalmente alle battute finali e quest’anno abbiamo ottenuto anche 500 mila euro dalla Regione per l’allestimento: soldi che ovviamente saranno spesi in una seconda fase».

Nello spazio seminterrato ci saranno spazi polifunzionali e laboratori di restauro. Al piano terra un’esposizione temporanea di reperti e una sala eventi. Il solaio sarà completo di vetrate e anche qui ci sarà una sala reperti oltre a una sala riunioni. Il piano superiore avrà una mostra permanente dei reperti di Pill’e Mata e ci sarà una terrazza panoramica il cui ruolo è da definire.

Il nodo reperti

«I reperti della necropoli andranno nel museo» assicura il sindaco Pietro Pisu, «sono di Quartucciu è qui restano. Se poi non ci staranno tutti si faranno delle scelte, se ci sono 1000 piatti ne metteremo la metà e così via». L’assessora alla Cultura Elisabetta Contini assicura che comunque, «tutti sono perfettamente conservati e monitorati dalla Soprintendenza in attesa dell’esposizione».Da quando era stato aperto il cantiere della necropoli nel 2000, erano state scavate, riportate alla luce e studiate 220 tombe, ognuna con il suo corredo funerario, quasi completamente conservato.Oltre duemila i reperti tra lucerne, brocchette, ceramiche, bicchieri in vetro di vario colore, piatti e tanti rari monili. Insieme a questi, quasi in ogni sepoltura erano state rivenute una o più monete che avevano permesso di datare con esattezza le tombe, tutte risalenti al periodo punico e tardo romano.

