Museo “caffettiera”, lavori al rush finale 

Un’incompiuta per anni. Criticato, abbandonato e vandalizzato, sino alla svolta che dovrebbe arrivare nel 2026 con - imprevisti permettendo - l’inaugurazione. Un taglio del nastro atteso per il museo “Luce sul tempo”, conosciuto da tutti come “La caffettiera di via Pertini” nel quartiere Le Serre di Quartucciu, dove gli ultimi lavori - anche se rallentati nei mesi scorsi dai rincari generali - procedono. «Dovrebbero concludersi entro fine anno, poi restituiremo finalmente il museo alla comunità e all’intera area vasta di Cagliari», le parole del sindaco Pietro Pisu che richiama l’attenzione di Regione e Città metropolitana per la futura gestione del polo culturale.

Il cantiere da 8 milioni

Oltre dieci anni fa la fine del cantiere da otto milioni, con cui di fatto è stata costruita la sola struttura al confine con Selargius. «Una delle incompiute che ho ereditato nel primo mandato da sindaco», ricorda Pisu, «anche per questo la ritengo una sfida. Come Giunta - sia nella scorsa che nell’attuale consiliatura - ci siamo posti un obiettivo: completare il museo e renderlo finalmente fruibile». Missione concretizzata con la conquista di un finanziamento di 2 milioni con il Patto per il Sud, risorse investite dal Comune per definire e sistemare gli spazi interni, ma anche eliminare i segni dell’inciviltà all’eterno. «Il cantiere è in corso e dovrebbe essere ultimato a dicembre», dice per poi precisare: «Il condizionale è d’obbligo quando si tratta di opere pubbliche imponenti come questa».

Spazi rivisitati

Gli spazi interni sono stati rivisitati rispetto al progetto originario. «Abbiamo deciso di puntare su un polo culturale polifunzionale», spiega Pisu. Oltre al museo permanente che metterà in vetrina i reperti della necropoli di Pill’e Matta, ci saranno show-room espositivi, spazi per associazioni e artigiani, un caffè letterario. E un’area per piccoli concerti nella hall d’ingresso.

L’inaugurazione sarà anche un’occasione di rilancio per la città. «Il museo, insieme a una serie di altre opere completate e altre in fase di realizzazione, rappresentano una svolta per Quartucciu, frutto del lavoro portato avanti negli ultimi anni», sottolinea il sindaco Pisu.

Il riferimento è al parco Sergio Atzeni, il polmone verde dove sorge il museo, ma anche l’asse urbano della cultura che sta prendendo forma da alcune settimane: un restyling milionario in chiave moderna che si concentra lungo via Rosselli e via don Minzoni, dove - oltre al nuovo asfalto - si stanno realizzando pista ciclabile, percorsi pedonali più ampi, con nuova illuminazione e verde a contorno, e una nuova rotatoria nell’incrocio con via Mogoro e via Pertini.

