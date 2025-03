Museo archeologico, ultimi interventi in vista della riapertura del 5 aprile 

È stato approvato dalla Giunta comunale di Teti l’atto d’indirizzo per l’affido del museo archeologico comprensoriale, dove procedono gli ultimi lavori in vista della riapertura del 5 aprile. La struttura, inaugurata nel 1990, avrà una nuova veste, grazie agli oltre 500 mila euro di fondi Pnrr che ne hanno consentito il riammodernamento. Dice il sindaco Costantino Tidu: «Si tratta di un primo passaggio verso la gara d’appalto per un museo che sarà emblema di eccellenza e promozione del nostro patrimonio archeologico». Il primo cittadino esprime «orgoglio del lavoro svolto in sinergia con tecnici e Soprintendenza. Il museo sarà digitalizzato e dotato di nuovi spazi, laboratori, ma soprattutto prevediamo l’abbattimento delle barriere architettoniche». I nuovi interventi sul plesso di “Mesu Bidda” «non potranno che potenziare e rendere ancor più attrattivo un polo che richiama visitatori da tutto il mondo». (g. i. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA