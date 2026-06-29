Museo archeologico, l’odissea continua 

Ci vorrà ancora un bel po’ di tempo prima che i visitatori possano ammirare i reperti della necropoli di Pill’e Matta e non solo, nel museo archeologico in fase di realizzazione in via Pertini, ribattezzato da tutti il “museo caffettiera”. I lavori di completamento della struttura, che sarebbero dovuti finire a dicembre del 2025, sono ancora in corso.Gli operai stanno montando l’impianto di illuminazione e poi ci sono ritardi nella consegna della grande vetrata che sarà montata nel solaio e che deve arrivare dalla Germania. Poi sarà la volta del rifacimento dei prospetti e della sistemazione degli arredi.

L’assessore

«I lavori vanno avanti ma per ora non possiamo dire esattamente quando il museo potrà aprire» spiega l’assessore ai Lavori pubblici Walter Caredda, «ci auguriamo entro la fine dell’anno ma non dimentichiamoci che una volta completato l’intervento ci sarà da individuare chi lo dovrà gestire». Intanto proprio per questa mattina è previsto un sopralluogo nella struttura, «per vedere lo stato dei lavori» aggiunge Caredda, «e avere un quadro più preciso di tutta la questione. Intanto abbiamo ottenuto dalla Regione un finanziamento di 500 mila euro per l’allestimento».

E mentre nell’attesa, gli oltre duemila reperti tra lucerne, brocchette, ceramiche, bicchieri in vetro di vario colore, piatti e tanti rari monili rinvenuti nella necropoli di Pill’e Mata restano conservati e nascosti ai visitatori, il museo comunque prende forma.

Il progetto

Nel seminterrato ci saranno spazi polifunzionali e laboratori di restauro. Al piano terra un’esposizione temporanea di reperti e una sala eventi. Il solaio sarà completo di vetrate e anche qui ci sarà una sala reperti oltre a una sala riunioni. Il piano superiore avrà una mostra permanente dei reperti di Pill’e Mata e ci sarà una terrazza panoramica il cui ruolo è da definire.

Mai aperto

È una storia infinita quella del museo che non era piaciuto tanto nemmeno a Beppe Grillo che in occasione di una sua visita a Quartucciu lo aveva definito “la tazzina rovesciata”. I lavori erano iniziati nel 2010 salvo poi bloccarsi per vari problemi tra cui la mancanza di fondi. Nel 2023 questa amministrazione era poi riuscita a riprendere l’intervento con 1 milione e 700 mila euro di fondi Fsc della Città Metropolitana, a cui si è aggiunto di recente l’altro finanziamento regionale di 500 mila euro per l’allestimento. La necropoli di Pill’e Mata, unica nel suo genere, era stata scavata nella zona industriale. Erano state riportate alla luce 200 tombe ciascuna con il suo corredo funerario perfettamente conservato.

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