Museo Antiquarium,  Zucca resta direttore sino a fine luglio 

Autore di circa 200 tra libri e articoli su riviste e su atti di convegni nazionali e internazionali, il professore è di casa tra le pareti dell’edificio di piazza Corrias. Già curatore dell’Antiquarium dal 1993, dal 2011 a fine 2019 ha svolto incarico di direttore scientifico «con competenza, esperienza e professionalità, realizzando importanti studi e ricerche, provvedendo alla conservazione, alla sicurezza, alla gestione e alla valorizzazione delle collezioni, nonché attuando importanti iniziative culturali, scientifiche e didattiche, anche in accordo organismi pubblici e privati, che hanno consentito di promuovere l’immagine del Museo all’esterno, sia in ambito regionale che internazionale». Un ruolo che da quattro anni Raimondo Zucca svolge, su sua stessa proposta, a titolo completamente gratuito.

«Nelle more di una successiva procedura di selezione pubblica», si legge nella delibera, Zucca manterrà la direzione del museo intitolato a Peppetto Pau fino al 31 luglio, «salvo eventuale proroga a insindacabile giudizio dell’amministrazione comunale».

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Si prosegue sulla strada già tracciata. Raimondo Zucca resta alla guida del museo Antiquarium arborense. La Giunta di Massimiliano Sanna, su proposta dell’assessore alla Cultura Luca Faedda, ha confermato all’archeologo e docente dell’Università di Sassari l’incarico di direttore di uno dei principali luoghi della cultura cittadina.

«Nelle more di una successiva procedura di selezione pubblica», si legge nella delibera, Zucca manterrà la direzione del museo intitolato a Peppetto Pau fino al 31 luglio, «salvo eventuale proroga a insindacabile giudizio dell’amministrazione comunale».

Conferma a tempo

Autore di circa 200 tra libri e articoli su riviste e su atti di convegni nazionali e internazionali, il professore è di casa tra le pareti dell’edificio di piazza Corrias. Già curatore dell’Antiquarium dal 1993, dal 2011 a fine 2019 ha svolto incarico di direttore scientifico «con competenza, esperienza e professionalità, realizzando importanti studi e ricerche, provvedendo alla conservazione, alla sicurezza, alla gestione e alla valorizzazione delle collezioni, nonché attuando importanti iniziative culturali, scientifiche e didattiche, anche in accordo organismi pubblici e privati, che hanno consentito di promuovere l’immagine del Museo all’esterno, sia in ambito regionale che internazionale». Un ruolo che da quattro anni Raimondo Zucca svolge, su sua stessa proposta, a titolo completamente gratuito.

Il futuro

Lo scorso febbraio sono stati aperti i termini per la partecipazione alla procedura di riconoscimento regionale dei musei, con il contestuale inserimento nell’Albo dei luoghi e degli istituti della cultura della Sardegna e nel Sistema museale nazionale.

Un obiettivo che l’amministrazione civica non intende mancare: «L’incarico di direttore - si legge ancora nella delibera - è una figura professionale imprescindibile per la gestione e il coordinamento delle attività dell’Istituto civico museale in quanto custode e interprete dell’identità e della missione del museo, nonché dell’attuazione e dello sviluppo del suo progetto culturale». ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata