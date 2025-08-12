Museo, altri fondi per l’incompiuta 

Tra promesse infrante, burocrazia senza fine e un costo di 3 milioni di fondi pubblici sono passati vent’anni. Era il 2005 quando la Regione diede il via libera alla nascita del “Museo e Centro di documentazione della Sardegna Giudicale”, eterna incompiuta. Due le sedi espositive: il Monte Granatico di Sanluri e il Palazzo Arcais di Oristano, centri simbolo della Sardegna medievale e giudicale. Nella cittadina del Medio Campidano in tanti lamentano la chiusura di un edificio storico, nel cuore del centro abitato, di fronte al castello di Eleonora d’Arborea, una carta di sviluppo mancata sulla ruota del turismo storico culturale, con Sa Battalla che di quell’epoca segnò la fine.

La ripartenza

Ancora una volta la Regione riaccende le luci sul vecchio progetto programmando ulteriori finanziamenti: 590mila euro per interventi nei due immobili. La cifra sarà così ripartita: 500mila per i lavori a Palazzo Arcais e novantamila euro per la manutenzione dell’ex Monte Granatico. «È un passo importante – spiega l’assessora ai Beni culturali, Ilaria Portas - che dà il via al compimento di un museo molto atteso. L’esposizione e l’attività saranno improntate alla massima apertura, inclusività e partecipazione. Un motore di aggregazione, dialogo e benessere collettivo per le comunità locali e il territorio regionale».

L’impegno del sindaco

Era stato il sindaco di Sanluri e consigliere regionale, Alberto Urpi, a sollecitare con un’interrogazione il completamento dell’opera. «In Aula- racconta Urpi- ho ripercorso la strada del cammino interrotto, fra promesse non mantenute, burocrazia, modifiche al programma, alternanza di imprese e aumenti dei costi. Si riparte con un nuovo progetto, se tutto va bene nel 2027 il museo regionale sull’età giudicale della Sardegna sarà realtà».

Le reazioni

«I primo passi dell’opera – ricorda un ex sindaco, Antonello Mancosu- risalgono intorno al 2002, durante il mio mandato. L’entusiasmo fu generale. Dal trionfo alle porte chiuse per due decenni: lascia l’amaro in bocca. Culturalmente la città è cresciuta tanto, merita una sede espositiva sul Medioevo, la dimostrazione è nei fatti storici accaduti». È così anche per l’ex primo cittadino Angelo Badinu: «L’immobile è stato acquistato dal Banco di Sardegna: un trasferimento combattuto, essendo Sanluri una semplice filiale. Alla fine il luogo della cultura ha sconfitto la burocrazia, ma l’edificio come finestra aperta sulla nostra storia è chiuso». La vicepresidente dell’Università della Terza età, Lucia Nieddu: «Per diversi anni il locale ha ospitato la nostra associazione, l’augurio che torni presto ad essere luogo di cultura». L’artista Lello Porru: «Sulla facciata ho scolpito un bassorilievo che racchiude le opere simbolo della città. Il Monte Granatico, in piazza Castello, è il simbolo per eccellenza. L’apertura è la sua salvezza».

RIPRODUZIONE RISERVATA