Museo all’aperto Stanis Dessy, partono i cantieri 

Al i lavori per lariqualificazione dello spazio a servizio del museo a cielo aperto Stanis Dessy. Il Comune di Arzana è destinatario di un finanziamento Gal Ogliastra.I lavori sono stati affidati all’impresa arzanese Usai, che ha avviato l’intervento con la consapevolezza che qualsiasi ritardo nella consegna potrebbe comportare la revoca del contributo, pari al 100 per cento della spesa ammessa (fino a 89.000 euro). Il progetto prevede non solo la valorizzazione artistica attraverso la riproduzione delle opere di Dessy, maanche un’attenzione all’accessibilità e alla sostenibilità: tre parcheggi riservati ai disabili, cartellonistica per non vedenti con mappe tattili, lampioni fotovoltaici, interventi per il contenimento delle scarpate. Durante gli scavi per il recupero dell’area è emerso anche un ritrovamento inaspettato: unavecchia fontana di cui molti anziani conservavano un ricordo. Sebbene il flussod’acqua intercettato sia inferiore a quello originario, è stato possibile incanalarlo eintegrarlo nel nuovo muro di contenimento posto di fronte alla scuola elementare, creando un elemento di memoria storica. «L’arte, l’inclusività e il rispetto per il paesaggio – spiega il sindaco Angelo Stochino – si incontrano in questo progetto. Stiamo trasformando uno spazio trascurato in un luogo simbolico per tutta la comunità».

