Orani.
09 novembre 2025 alle 00:28

Museo alla ricerca di un vertice 

L’ex presidente Altea: gestione complessa, budget esiguo per coprire i costi 

La Fondazione Nivola si prende una pausa di circa due settimane per riflettere sul futuro presidente e non solo. Da ottobre Fondazione e museo non hanno un presidente né un direttore: Roberto Concas si è dimesso e Luca Cheri ha lasciato l’incarico di direttore per il museo archeologico di Cabras. Manca un revisore dei conti e il comitato scientifico è incompleto. Ieri mattina si è riunito il consiglio di amministrazione. Tra i nomi probabili per l’incarico quelli del sindaco di Orani Marco Ziranu e di due possibili figure proposte da Regione e Provincia, ancora non note.

Gli obiettivi

Tutti i componenti sono sulla stessa linea: salvare una delle Fondazioni più importanti dell’Isola e riuscire a portare opere e storia di Costantino Nivola con più sale per ogni tappa della sua vita alla Triennale di Milano curata da Cecilia Alemani. Ma il momento è delicato e cruciale per la Fondazione e di conseguenza per il museo, le cui sorti sono appese a un filo. L’incontro è servito, ad ogni modo, a mettere le carte in tavola.

Ex presidente

«La gestione è impegnativa e complessa, il budget esiguo copre con difficoltà i costi di uno staff competente e motivato, ma sottodimensionato, della manutenzione di 4 edifici e del parco, e delle altre spese di gestione», dice Giuliana Altea, per 10 anni presidente della Fondazione, critica d’arte e docente. «Si ha, inoltre, la responsabilità di assicurare la cura e promozione della collezione permanente, un programma espositivo di alto livello, un ricco cartellone di eventi collaterali e numerose iniziative per la comunità locale».

Altea precisa: «Questo è stato possibile, in questi anni, grazie al lavoro assiduo, anche in prima persona, di progettazione per integrare il finanziamento regionale di base e di networking per mantenere i rapporti internazionali che hanno reso il museo una sede espositiva interessante per artisti di fama mondiale. Un impegno svolto a titolo completamente gratuito, in base a una norma dello statuto di cui io stessa ho promosso l’adozione per tutelare la correttezza e trasparenza della gestione. La reputazione che il museo Nivola ha acquisito negli ultimi anni si deve, in effetti, a un concorso di persone e circostanze difficilmente ripetibile». Infine: «Capisco quindi che si possa esitare a portare avanti un incarico così gravoso che richiede molteplici competenze, anche in presenza di sinceri entusiasmo e dedizione».

