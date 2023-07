Museo a ostacoli, disabili discriminati 

Per un disabile i piani superiori degli edifici che compongono il museo Stazione dell’Arte di Maria Lai sono impossibili da visitare. È quanto ha potuto appurare Maria Delogu, 63 anni, di Oristano insegnante liceale. Nei giorni scorsi la professoressa di lettere ha affrontato centocinquanta chilometri e due ore e mezzo di curve per visitare la Stazione. «Ho scoperto che la struttura era priva di ascensori o di scivoli solo quando sono arrivata e la guida ci ha invitato a salire al primo piano – racconta – ho chiesto dove fosse l’ascensore ma mi hanno risposto che la struttura ne era sprovvista». Alcuni dei turisti presenti si sono offerti di portare la signora in braccio. «Ho rifiutato, è una pratica rischiosa e ne va della mia dignità, non lo permetto – prosegue – devo avere, perché è un mio diritto, i mezzi per accedere in autonomia alle sale superiori». Per solidarietà due persone che in quel momento visitavano il museo insieme alla Delogu si sono rifiutate di proseguire il giro. «Spesso la mia disabilità non è così evidente – dice l’insegnante – ma non faccio una corsa da 43 anni e non posso salire le scale. Tante volte sbatto il muso con le barriere architettoniche e quello che per altri è una sciocchezza per me è la quotidianità». Maria Delogu si è ripromessa di visitare nuovamente la Stazione dell’arte quando gli ascensori saranno installati. «Abbiamo presentato un progetto per l’abbattimento delle barriere architettoniche. È già stato depositato alla Sovrintendenza – spiega Giovanni Soru, sindaco di Ulassai e presidente della fondazione Stazione dell’arte - Dobbiamo realizzare due ascensori. Nel corpo tre ne verrà installato uno esterno, nel corpo due uno interno. Pensiamo che per la prossima estate si possano avere gli ascensori». (f. l.)

